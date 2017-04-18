В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ СТРОИТЬСЯ НОВЫЕ ГАЗОПРОВАДЫ

В Тверской области утверждена программа строительства газопровода Ржев-Оленино-Нелидово и других объектов

На заседании Правительства Тверской области, которое прошло под председательством Губернатора Игоря Рудени, утверждена региональная программа газификации жилищно-комунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2017-2021 годы. Она предусматривает строительство газопровода – отвода Ржев-Оленино-Нелидово, газификацию Краснохолмского и Молоковского района и ряда других объектов.

Договоренность о газификации районов юго-запада Тверской области была достигнута в ноябре прошлого года на встрече Губернатора Игоря Рудени с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Решение провести голубое топливо на северо-восток региона глава региона принял месяц назад после рабочей поездки в Краснохолмский район.

«Будем максимально активизировать процесс газификации. Газ, как и дороги, очень важен для развития экономики и сохранения демографии. Чтобы деревни не исчезали, мы должны газифицировать территории, потому что это уже другой уровень ведения домашнего хозяйства. С большей эффективностью работают и социальные объекты, и предприятия ЖКХ», - отметил Игорь Руденя на заседании Правительства.

Всего на реализацию программы планируется направить более 2,2 млрд рублей. В 2017 году финансирование предусмотрено в объеме более 586 млн рублей и будет осуществляться из нескольких источников. Порядка 297,8 млн рублей направят за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа. Средства Газпрома составят 28 млн рублей, областного бюджета – свыше 196 млн рублей, поддержка Федерации – более 22 млн рублей. Еще порядка 42,2 млн рублей планируется выделить из местных бюджетов.

В целом по итогам реализации программы предполагается построить 186,3 км газопроводов - отводов, 323,8 км межпоселковых и 460,2 км внутрипоселковых газопроводов.

Реализация программы позволит провести голубое топливо в 41 населенный пункт юго-запада Тверской области, будут созданы условия для дальнейшей газификации более 25 тыс. домовладений и квартир, в которых проживают более 60 тысяч жителей региона.

В настоящее время уровень газификации Тверской области составляет 62,6%. По этому показателю регион занимает предпоследнее место в Центральном федеральном округе. 13 территорий Верхневолжья остаются негазифицированными: Нелидовский, Торопецкий, Краснохолмский, Западнодвинский, Весьегонский, Бельский, Оленинский, Жарковский, Максатихинский, Сандовский, Молоковский, Лесной районы, Удомельский городской округ.

В ходе переговоров, проведенных Губернатором Игорем Руденей с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером принято решение значительно активизировать темпы газификации Тверской области. В июне 2016 года утверждена Программа развития газоснабжения и газификации региона на период с 2016 по 2020 годы. Она предполагает строительство пяти межпоселковых газопроводов протяженностью 119,3 км.

Пресс-служба Правительства Тверской области.