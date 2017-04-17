"ПЛЮШКИ" ВЫШЛИ В ФИНАЛ

Игорь Руденя поздравил команду «Плюшки имени Ярослава Гашека» с выходом в полуфинал Высшей лиги КВН

Команда КВН «Плюшки имени Ярослава Гашека» (Тверской государственный университет) вышла в полуфинал Высшей лиги КВН. С этим событием капитана и коллектив команды поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Для жителей Верхневолжья, всех поклонников команды это большое и радостное событие. Остроумие, собственный, узнаваемый стиль игры помогли вам обойти сильных соперников и добиться такого высокого результата, – отметил Игорь Руденя в телеграмме. – Желаю вам вдохновения и целеустремленности для дальнейшего успешного пути к главной награде Высшей лиги КВН».

По итогам четырех конкурсов – приветствие, биатлон, СТЭМ и музыкальный номер – «Плюшки имени Ярослава Гашека» стали лидерами 1/4 финала с результатом в 14 очков. Тверские квнщики обыграли сборные московского государственного цирка, Забайкальского края, Грузии, Центросоюза России.

«Плюшки имени Ярослава Гашека» являются обладателями специального приза Губернатора Тверской области. Команде был предоставлен грант на участие в фестивале «КиВиН-2017» в Сочи, где ребята и выиграли путевку в Высшую лигу.

Пресс-служба Правительства Тверской области.