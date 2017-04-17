ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

65 населенных пунктов планируется газифицировать в Краснохолмском и Молоковском районах Тверской области

47 населенных пунктов планируется газифицировать в Краснохолмском районе и 18 – в Молоковском районе Тверской области. Вопрос обсуждался на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя, с руководством ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».

«Мы должны опережающими темпами вести процесс газификации и расширять ее географию в области. В этом году начнем с тех районов, которые отстают по экономическому развитию, чтобы они могли совершить качественный рывок вперед», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Комиссией с участием представителей Министерства строительства и ЖКХ Тверской области, АО «Газпром газораспределение Тверь», Региональной газовой компании определены объекты на двух территориях, к которым нужно подвести газ. В Красном Холме это более 7000 домовладений и квартир, где проживают свыше 13400 жителей, 38 субъектов малого бизнеса, шесть промышленных и 23 сельхозпредприятия.

В Краснохолмском районе предполагается обеспечить голубым топливом 6 451 жилой дом. Также уточнено количество социальных объектов и прочих потенциальных потребителей газа в районе: это пять школ, два детских сада, центральная районная больница, колледж, шесть промышленных предприятий, два дома культуры, краеведческий музей, библиотека, 26 административных зданий, 35 субъектов малого бизнеса, 14 сельхозпредприятий.

В Молоковском районе планируется газифицировать 1896 домовладений, пять школ, два детских сада, центральную районную больницу, краеведческий музей, 16 административных зданий, шесть библиотек, три субъекта малого бизнеса, девять сельхозпредприятий.

На совещании речь также шла о перспективах газификации Сандовского и Весьегонского районов. Рассматриваются варианты проведения веток от Вологодской и Новгородской областей. Это позволит ускорить процесс газификации тверских территорий.

Пресс-служба Правительства Тверской области.