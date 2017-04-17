КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧАТО!

Сегодня с аэродрома "Конаково" стартовала вертолетная кругосветка. Совместный российско-польский экипаж, под старшинством Максима Сотникова, до начала июня должен преодолеть расстояние, более чем 38000 км в западном направлении. Маршрут будет проходить через воздушное пространство 14 государств: России, Беларуси, Польши, Чехии, Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании (Англии и Шотландии), Фарерских островов, Исландии, Гренландии, Канады и США (штат Аляска).