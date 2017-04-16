С ПАСХОЙ! СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!

Дорогие земляки!

С чувством сердечной радости поздравляю вас с великим праздником – Пасхой Христовой!

В этот светлый, благословенный день весь Православный мир прославляет Начальника жизни и смерти Победителя – Иисуса Христа.

Святая Пасха – это величайшее чудо в истории человечества, Евангельский факт судьбоносного значения. Это искупление греха падшего мира, которое совершил наш Господь, дав нам надежду на вечное спасение.

В святой день Пасхи души наши преисполнены благодарением Творцу, а наша земная жизнь приобретает духовный смысл и радость.

Господь своим подвигом зовет всех нас к нравственному преображению, миру и добру. В эти святые дни желаю вам сил, чтобы хранить мужество, противостоять искушениям и разрушительной розни.

Пусть радость Праздника Праздников, Торжества из Торжеств войдет в каждый дом и принесет мир между всеми народами, ибо, как сказано, свет Христов просвещает всех.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Благочинный Конаковского округа Настоятель Успенской церкви протоиерей Валерий Ильин.

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым!

Для христиан это самый главный день в году, праздник праздников и торжество торжеств.

Светлая Пасха наполняет сердца людей радостью и надеждой. Она дает каждому верующему человеку духовное обновление, несет мир в наши дома.

Хочу пожелать, чтобы на тверской земле и во всей России главными идеалами всегда оставались добро, забота о ближних, созидание и патриотизм. Это основа нашей духовности и культуры, непреходящие ценности Православия, с которыми наш народ прошел через много веков.

Пусть праздник принесет вам счастье, здоровье, благополучие и любовь, укрепит в вере и вдохновит на добрые начинания!

Христос Воскресе!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с наступлением одного из самых особо почитаемых православными праздников - Пасхи - Светлого Дня Воскресения Христова!

В нашем районе живут представители разных религий. Но всех нас объединяет уважение к религиозным традициям друг друга. Пасха является символом возрождения и верности нравственному долгу. Этот праздник в полной мере олицетворяет главные общечеловеческие ценности – добро, милосердие и человеколюбие, в нем проявляется стремление людей к миру, согласию и созиданию.

Утверждая идеи торжества мира, победы добра над злом, Пасха пробуждает в нас стремление жить по совести, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении.

Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом жителей Конаковского района с миром, благоденствием и добром, согреет ваши сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими. Желаем вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний. Мира, добра и любви! С праздником, дорогие земляки! Со светлым Христовым Воскресеньем!

С уважением,

депутат Законодательного Собрания Тверской области Д.И. Дородных,

глава Конаковского района Л.А. Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.