В Тверской области готовы поддерживать модернизацию и расширение предприятий пищевого сектора

Правительство Тверской области окажет поддержку предприятиям пищевой промышленности региона в развитии сотрудничества с федеральными торговыми сетями, расширении ассортимента тверских товаров в магазинах. Об этом Губернатор Игорь Руденя заявил сегодня, 14 апреля, в ходе посещения крупнейших хлебопекарных заводов области – ЗАО «Хлеб» и ОАО «Волжский пекарь».

Руководители предприятий Нина Болгова и Лилия Корниенко представили главе региона производственные цеха. Губернатор продегустировал свежую продукцию, принял участие в изготовлении пасхальных куличей.

«Пищевая промышленность является брендом Тверской области. Сегодня наша продукция широко представлена на прилавках в регионе, Москве, Санкт-Петербурге, отмечена на форуме в Сочи. В ближайшее время планируем провести встречу с федеральными сетями, обсудить перспективы взаимодействия», – отметил Игорь Руденя.

Представители пищевого сектора могут сформировать свои предложения по этому вопросу, обозначил Губернатор.

Глава региона также сказал, что предприятия могут рассчитывать на поддержку области при расширении и модернизации производств, в том числе за счет льготных кредитных ресурсов областного Фонда развития промышленности.

Губернатор обратил внимание на современные производственные решения на предприятиях. Так, на ЗАО «Хлеб» созданы гравитационные склады, налажена автоматизированная логистика. На «Волжском пекаре» действуют масштабные линии по ежедневному выпуску более 200 тонн хлебобулочных изделий.

«Важно, что активно внедряются передовые технологии, организована логистика, современные склады, обеспечена высокая культура производства. И самое главное – здесь работают жители Твери и области. Это наглядный пример создания рабочих мест во внебюджетной сфере», – подчеркнул Игорь Руденя.

На встрече с руководителями предприятий обсуждались актуальные для этого сектора вопросы. В частности, необходимость развития в регионе культур ржи, которые могут использоваться в пищевой промышленности. Сейчас производятся только кормовые сорта.

Игорь Руденя поддержал предложение.

«Нам нужно создать семенной фонд и подготовить районированные сорта ржи. Это перспективная культура, высокотехнологичная, прибыльная, с хорошей урожайностью», – считает Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области.