Дипломатия экономики

Тверскую область с рабочим визитом посетила официальная делегация из Республики Беларусь.

В первую очередь белорусских друзей интересовала экономика региона. Не случайно из четырнадцати членов делегации Витебской области более половины – промышленники, руководители крупных предприятий, в том числе агропромышленного сектора. И, конечно, в состав делегации вошли депутаты Витебского областного Совета.

Визит начался с дипломатической миссии. В рамках официальной встречи, прошедшей в Законодательном Собрании Тверской области, состоялось подписание Протокола о сотрудничестве между парламентами Тверской и Витебской областей. Подписи под документом поставили председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев. Протокол принят в продолжение действующего с ноября 2012 года Соглашения о сотрудничестве между Витебским областным Советом депутатов (Республика Беларусь) и Законодательным Собранием Тверской области (Российская Федерация).

Комментируя дипломатическую составляющую визита, спикеры обоих парламентов напомнили, что в приоритете - сотрудничество в законотворческой деятельности, включая взаимодействие региональных законодательных органов, обмен законодательной базой, планами законотворческой деятельности, аналитическими материалами, а также выстраивание отношений, способствующих плодотворному сотрудничеству. Кроме того, обозначены приоритеты в экономической и социальной сферах.

И Сергей Голубев (Российская Федерация), и Владимир Терентьев (Республика Беларусь) подчеркнули, что стороны выступают за расширение и дальнейшее развитие дружеских и партнерских отношений между Тверской и Витебской областями. Безусловно, подписание документа придаст новый импульс развитию межпарламентского взаимодействия. Тем более, что есть общая задача - законодательно создать все необходимые условия для более эффективного экономического сотрудничества. Стороны подчеркнули, что перспективным для двух регионов может стать развитие производственной кооперации, учитывая тот факт, что и Тверская, и Витебская области в этом серьезно заинтересованы.

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Основная часть визита белорусской делегации была посвящена знакомству с экономикой Тверской области. Гости посетили несколько ведущих предприятий региона, специализирующихся на сельскохозяйственном производстве и переработке. В частности, их заинтересовало производственное объединение «Дмитрогорское» (входит в группу компаний «Агропромкомплектация»), где они провели практически целый день и получили возможность не только подробно ознакомиться с деятельностью предприятия, но и продегустировать производящуюся там мясную и молочную продукцию.

Группа компаний «Агропромкомплектация» - одно из ведущих в РФ агропромышленных объединений с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка». Производственная деятельность включает в себя растениеводство и формирование собственной кормовой базы, молочное животноводство и производство молока, свиноводство и мясопереработку, а также реализацию продукции потребителям. Группа компаний занимает шестое место в национальном рейтинге крупнейших производителей свинины в России и входит в топ-3 самых динамично развивающихся компаний российского АПК. Их миссия –расширять возможности АПК, формируя новую культуру мясомолочного потребления. Более того, все предприятия, входящие в ГК «Агропромкомплектация», придерживаются политики социальной ответственности бизнеса, сформулировав свой приоритет, как «развитие территории путем инвестиций в социально значимые проекты, создание новых рабочих мест европейского уровня с достойной оплатой труда, возможность профессионального роста и обеспечение жилищных условий сотрудников».

Белорусские гости побывали на Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе, Дмитрогорском молочном заводе, осмотрели предприятие по производству комбикормов, торговые объекты. Увиденным очень впечатлились.

- Я представляю крупное кондитерское предприятие. И пусть мы выпускаем разную продукцию, но основы производства, будь то кондитерские изделия или мясная переработка, – они одинаковы. И я испытываю чувство искренней гордости за наших соседей, за те успехи, которых они достигли. За те планы, которые, я уверен, они обязательно успешно реализуют, - не скрывает позитивного настроя первый заместитель директора КУП” Витебский кондитерский комбинат” Витьба “, депутат Витебского областного Совета Владимир Сазон.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев подходит к вопросу стратегически:

- Мы посмотрели ваше самое передовое предприятие. Как вы знаете, мы в Республике Беларусь также развиваем сельское хозяйство и переработку, внедряем все новое и лучшее. В настоящее время мы также начинаем выходить именно на развитие больших холдингов, поэтому тот колоссальный опыт по созданию современного сельскохозяйственного гиганта, который мы увидели здесь, будет очень полезен. Безусловно, мы увидели интересные подходы к развитию производства. Во многом мы движемся параллельно, но в чем-то мы отличаемся. Вместе с тем ваш опыт нам интересен. Со своей стороны, мы готовы делится своим опытом, своими наработками. Все члены делегации очень довольны и получили массу положительных эмоций.

Директор ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», депутат Законодательного Собрания Тверской области Денис Дородных, со своей стороны, доволен возможностью обменяться опытом и узнать мнение белорусских друзей, которые в будущем вполне могут стать партнерами:

- Я считаю, что любой обмен опытом имеет свою ценность, потому что нельзя досконально знать всё и предусмотреть любые неожиданности. Когда приезжают коллеги из дружественного государства, которые готовы поделиться своими наработками, какими-то ноу-хау, и ты также открыто передаешь им свой опыт – это, конечно, замечательно. Надеюсь, из нашего общения мы все извлечем пользу. На данный момент мы уже обменялись контактами и постараемся наладить взаимовыгодные партнерские отношения.

Подводя короткий итог визита, белорусский спикер Владимир Терентьев выразил уверенность, что сотрудничество между двумя регионами будет развиваться.

- Надеюсь, что в ближайшее время между Витебской и Тверской областями будет подписано еще одно Соглашение. Мы настроены на плодотворное сотрудничество как в экономике, так и в социальной и культурной сферах, в деле патриотического воспитания молодежи. Это большой и многогранный процесс, и мы будем работать вместе, - резюмировал Владимир Терентьев.

В рамках культурной программы белорусские друзья познакомились с прошедшим масштабную реставрацию Тверским императорским путевым дворцом, посетили город Старицу. В завершении визита белорусские и тверские парламентарии совместно возложили цветы к подножию Обелиска Победы в Твери.

Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области.