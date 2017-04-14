НАЧИНАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ "АТТРАКЦИОН"

На основании приказа Главного управления государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Тверской области в целях обеспечения безопасной эксплуатации, предупреждения аварий и несчастных случаев при эксплуатации аттракционной техники, сохранности имущества и охраны окружающей среды, обеспечения своевременного регистрационного учета на территории Тверской области с 25 апреля по 5 мая 2017 года проводится профилактическая операция «Аттракцион».

Гостехнадзор также напоминает, что Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2016 г. № 1539-ст с 1 июля 2017 года вводится в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт ГОСТ 33807–2016 «Безопасность аттракционов. Общие требования». Новый стандарт устанавливает общие требования безопасности, которые необходимо соблюдать при проектировании, изготовлении, проверке и испытаниях, эксплуатации и утилизации таких аттракционов, как механизированные, немеханизированные, аттракционы для детей, а также вспомогательных устройств аттракционов, например, таких как платформы, лестницы, настилы, ограждения, временные трибуны, палатки, шатры, навесы, рекламные стойки и тому подобное, и используемых совместно с аттракционами или устанавливаемых в парках, торгово-развлекательных центрах, ярмарках и других общественных местах Действие ГОСТ Р 53130–2008 «Безопасность аттракционов. Общие требования» с 1 июля 2017 года отменяется.