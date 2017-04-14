В Тверской области пройдет масштабная региональная акция «Молодежь помнит»

В Тверской области в 2017 году в рамках празднования Дня Победы по инициативе Губернатора Игоря Рудени пройдет новая региональная акция «Молодежь помнит», в ходе которой юное поколение расскажет о своих прадедах – героях Великой Отечественной войны. Решение принято сегодня, 13 апреля, на заседании оргкомитета «Победа».

«Это хороший формат, нужно широко его использовать. Рассказы детей можно транслировать на местном телевидении», – обозначил Губернатор, подчеркнув, что проект должен охватить все муниципалитеты, стать масштабной памятной акцией.

Всего в Тверской области к Дню Победы будет приурочено более 500 праздничных мероприятий, в которых, по предварительным подсчетам, примут участие несколько десятков тысяч человек. Одними из центральных станут традиционные всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк».

В прошлом году в областной столице «Бессмертный полк» объединил около 20 тысяч человек. Шествие кратно превзошло по численности патриотическое движение предыдущего года. Предполагается, что в этом году в муниципалитетах участников акции станет еще больше. Так, в Ржеве, по словам главы города Вадима Родивилова, количество участников акции превысит 4 тысячи человек.

Игорь Руденя подчеркнул: очень важно, чтобы в Тверской области акция стартовала единовременно во всех населенных пунктов и была синхронизирована с другими городами России. То же касается проведения традиционного праздничного салюта. Предполагается, что на территории региона он прогремит в одно время – в 22.00.

В преддверии 72-ой годовщины Победы в Ржевском районе начнет работать международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» – проект, который получил поддержку Президента России Владимира Путина.

По мнению главы региона, ко всем акциям Дня Победы нужно активно привлекать молодежь. В Белом таким мероприятием станет парад детских войск, в Ржеве – проект «Поющий автобус». В Твери юное поколение проведет акцию «Наши герои», в ходе которой молодежь вспомнит о подвигах военных лет.

«В дни праздника в центре внимания должны быть наши главные герои – ветераны. Нужно обеспечить их полноценное участие на мероприятиях и комфорт, оказать необходимую помощь и поддержку», – обозначил Игорь Руденя.

Губернатор также отметил, что нужно вести активную работу по популяризации имен героев Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области.