УСЛОВИЯ СТАНУТ ЛУЧШЕ

В 29 социальных учреждениях Тверской области улучшат условия в 2017 году

Более 45,8 млн рублей направят в 2017 году на повышение комфорта в 29 социальных учреждениях Тверской области. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо качественно улучшить условия пребывания, повысить уровень оказания социальных услуг для несовершеннолетних, инвалидов, престарелых, всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации», – отметил Игорь Руденя.

Будет усилена материально-техническая база восьми социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних детей в Ржеве, Андреапольском, Лесном, Молоковском, Оленинском, Старицком районах, а также областного центра для несовершеннолетних в Твери и реабилитационного центра «Семья». В учреждениях предусмотрены работы по ремонту помещений, обновление пожарного, охранного оборудования и др.

В восьми комплексных центрах социального обслуживания населения планируется провести большой объем ремонтных работ, в том числе капитальных: заменить окна, двери и др. Это учреждения, расположенные в Ржевском, Торжокском, Андреапольском, Западнодвинском, Калязинском, Конаковском, Старицком районах. Кроме того, в центре социального обслуживания населения в Рамешковском районе обеспечат подведение коммуникаций теплотрассы к кухне и административному зданию.

Улучшат условия проживания в домах престарелых и инвалидов в Вышневолоцком и Ржевском районах. Здесь проведут необходимые ремонтные работы, закупят бытовое оборудование. В тверском геронтологическом центре отремонтируют санитарные комнаты, а в Михайловском специальном доме-интернате проведут капремонт помещений главного корпуса.

Финансы также выделят на проведение ремонтных мероприятий в психоневрологических интернатах в Калининском, Кимрском, Торжокском, Торопецком, Удомельском районах.

Кроме того, поддержка по этим направлениям предусмотрена реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями в Ржеве, специализированному учреждению в Конаковском районе. Предусмотрено приобретение школьного автобуса Кашаровскому детскому дому-интернату для организации доставки детей к месту учебы.

Финансовая помощь будет направлена и областному центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Торжке. Здесь проведут капитальный ремонт приемного отделения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.