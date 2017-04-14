7 апреля в ДК «Современник» состоялся заключительный концерт районного фестиваля детского творчества среди дошкольных образовательных учреждений «Солнышко в ладошках».

Праздник творчества и детства, таланта и оптимизма проходит в нашем районе во второй раз. Впервые фестиваль, целью которого стала поддержка одаренных дошколят и их наставников, был проведен в апреле прошлого года.

Отличительная особенность «Солнышка в ладошках» - проведение фестивальных концертов на трех сценических площадках района: в Досуговом центре д. Мокшино, в ДК «Химик» п. Редкино и ДК «Современник» г.Конаково. Это позволило привлечь к участию в программах больше юных артистов и восторженных зрителей.

Год назад участниками фестиваля стали 180 воспитанников из 25 муниципальных детских садов. Начинание вызвало активный интерес ребятишек, их воспитателей и родителей, поэтому нынче число конкурсантов увеличилось: на трех площадках «Солнышка в ладошках» выступили 235 детей, представляющих 29 образовательных учреждений. Своим творчеством зрителей радовали малыши всех без исключения детских садов Конаковского района, дебютантами фестиваля стали воспитанники дошкольных групп школ д. Мокшино, п. Первое мая и Конаковского специализированного Дома ребёнка.

В ходе подготовки к фестивалю во всех детских садах прошли конкурсы рисунков и поделок, работы победителей этих конкурсов можно было увидеть на выставке перед концертом. Более того, все желающие могли научиться создавать такую красоту своими руками: мастер-классы для больших и маленьких гостей фестиваля провели в фойе «Современника» педагоги М.В.Маркова, С.М.Павлова (детсад № 11 г. Конаково), Т.В.Ерофеева, А.И.Житнушкина, Е.А.Савина (детсад № 12 г. Конаково), Н.М.Степанова, С.А.Слипченко (детсад № 1 с. Дмитрова Гора). И некоторые из ребятишек так увлеклись новыми для них техниками прикладного творчества, что заняли места в зрительном зале только с третьим звонком. Однако происходившее на сцене с первых минут захватило всеобщее внимание.

Тепло души растопит

ледники,

Замок откроет у любого

сердца

И приведет тропинкой

прямо к нам

Сюда, на фестиваль,

На праздник творчества

и детства!

- такими словами ведущие открыли программу заключительного концерта, отметив, что фестиваль «Солнышко в ладошках» в течение недели путешествовал по Конаковскому району, покоряя сердца зрителей талантами, обаянием и оптимизмом юных участников, и завершает свой маршрут в районном Дворце культуры.

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратились глава Конаковского района Л.А.Козлова и глава районной администрации О.В.Лобановский, тепло поблагодарив детей, их педагогов и родителей за участие в фестивале и пожелав маленьким артистам успешных выступлений.

Праздник получился необыкновенно ярким, красочным и запоминающимся. Танцы, песни, музыкальные композиции зрители встречали дружными аплодисментами и криками «Браво!». А компетентное жюри во главе с заместителем заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Е.Г.Гормаш по достоинству оценило каждое выступление.

Победителем в номинации «Дети против войны» стал Ручьевской детский сад, представивший пронзительную танцевальную композицию, посвященную детям войны. Дипломом «За артистизм» награжден Конаковский детсад № 3, воспитанники которого исполнили веселую песенку «Кукушка». «Лучшей танцевальной композицией» признана зажигательная «Дорога к солнцу» в исполнении ребят из детсада № 1 г. Конаково. Очаровашки из детсада № 6 перевоплотились в задорных далматинцев и победили в номинации «Самые юные танцоры». Дипломы «Лучшее соло» получили воспитанница Конаковского Дома ребенка Алина Новикова с песней «Гном и бабочка» и Маргарита Бресолье из детсада № 7, спевшая бразильскую песенку про цыпленка на русском и французском языках. «Лучшими сюжетными танцами» признаны озорной «Морячок» в исполнении ребят детсада № 9 и ретро «Девчонки» от детсада № 12. Награду «За мастерство исполнения» получили юные дарования из Центра развития ребенка-детсада № 11, покорившие зал «Весенней фантазией». Представив шумовой оркестр «Ладушки», детсад № 14 победил в номинации «Лучшие музыканты». Воспитанники Дмитровогорского детсада с песней «Мы – матрешки» получили диплом «За сохранение русских народных традиций», а дошколята с. Селихово с танцем «Моя Россия» награждены в номинации «За любовь к родному краю». Дипломами в различных номинациях отмечены творческие работы дошкольников г. Конаково, с. Селихово, с. Юрьево-Девичье, д. Старое Мелково, д. Ручьи, п. Первое мая. Гран-при фестиваля и дипломы в номинациях «Символ фестиваля», «Лучшая картина из пластилина» получил детский сад с. Дмитрова Гора. Вместе с дипломами всем участникам фестиваля подарены развивающие игры.

Вручая памятные награды, глава района Л.А.Козлова и заместитель главы районной администрации по социальной политике А.А.Бородина отметили, что фестиваль «Солнышко в ладошках» стал действительно солнечным, подарил всем незабываемый праздник и отличное настроение.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.