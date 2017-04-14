12 апреля – День космонавтики

КОСМИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ



56 лет назад весь мир облетела весть о первом полете человека в космос. Простой русский парень Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» за 1 час 48 минут, преодолев 41 тысячу километров по околоземной орбите, совершил облет земного шара. Советский Союз на многие годы стал лидером космической отрасли, а имя Гагарина стало символом страны.

В этот день во всех регионах России прошел волонтерский космический забег. По мнению самих космонавтов, здоровый образ жизни, отличная подготовка и самочувствие - залог космического успеха. Такой забег состоялся 12 апреля и в Конаковском районе. Он проходил на стадионе Конаковской средней школы № 8, и в нем приняли участие команды средних школ города и района, а также взрослые спортсмены.

Забеги проводились в четырех возрастных категориях, организатором выступил МЦ «Иволга» при содействии отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Всех вышедших на старт в довольно прохладный апрельский день приветствовала глава Конаковского района Людмила Козлова. Она пожелала участникам бодрости и хорошего настроения.

Дистанция забега символична – 1957 метров. Ведь космическая эра человечества началась в 1957 году, когда СССР запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли. И именно в этом году мы отмечаем ее 60-летие. Поэтому волонтерский космический пробег символизирует этот юбилей.

Всего в забеге приняли участие около 100 спортсменов, а по Конаковскому району около 800.

После того, как были подведены итоги, состоялось награждение победителей и призеров. Часть их была награждена специальными «космическими медалями». Первые места в своих возрастных категориях заняли Виктория Копытова, Александр Кошелев, Анастасия Имамутдинова, Глеб Панков, Дарья Петрова, Степан Исаев, Анна Черепанова и Николай Мухарский.

Максим МАЛАХОВ.