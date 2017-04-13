СЛЕДИТЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ДОРОГ

Качество ремонта дорог и пассажирских перевозок в Тверской области будут отслеживать совместно с Ространснадзором

Вопросы развития в Тверской области системы фотовидеофиксации на автодорогах, повышения качества пассажирских перевозок, контроля за проведением ремонтных работ обсудили сегодня, 13 апреля, Губернатор Игорь Руденя и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин.

«В этом году мы запланировали масштабные работы по ремонту и реконструкции дорог и частично — автомобильных мостов. Рассчитываем в течение 3-4 лет привести дорожную сеть региона в нормативное состояние», — отметил Губернатор Игорь Руденя.

Ространснадзор готов оказать региону содействие в мониторинге качества ремонтных работ, а также в борьбе с нелегальными пассажирскими перевозками, сообщил глава ведомства.

Также в планах Ространснадзора — разработка программ по развитию информационной сети, систем видеонаблюдения на автомагистралях, весогабаритного контроля, контроля за соблюдением скорости на региональных и муниципальных дорогах.

В ходе рабочего визита представители Федеральной службы по надзору в сфере транспорта посетили центр управления и мониторинга системы взимания платы с большегрузов, который находится в Твери.

«В центре самое современное оборудование, квалифицированные сотрудники. Будем настаивать на том, чтобы вся информационная система транспортного комплекса России была сосредоточена в Твери», — сказал Виктор Басаргин.

Губернатор сообщил: на финальную стадию вышли переговоры регионального Правительства с дочерней компанией госкорпорации «Ростех» — «РТ-Инвест Транспортные системы». Речь идёт о создании на дорогах Верхневолжья сети стационарных интегрированных комплексов, которые объединят контроль скоростного режима и весогабаритный контроль. Это станет одним из шагов к повышению дорожной безопасности и обеспечению сохранности транспортных артерий, по которым идёт движение тяжёлых грузовых автомобилей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.