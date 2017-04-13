ПЕРВЫЕ В ЦЕНТРЕ И ВТОРЫЕ В РОССИИ

Тверская область стала первой в ЦФО и второй в России по приросту производства продукции животноводства

Тверская область признана первой в Центральном федеральном округе и второй среди регионов Российской Федерации по приросту производства продукции животноводства в 2016 году. Успехи Верхневолжья отмечены на коллегии, которая прошла в Министерстве сельского хозяйства РФ. Заседание возглавил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Подъем сельского хозяйства Тверской области обозначен Губернатором Игорем Руденей приоритетным направлением развития региональной экономики.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу по эффективному развитию АПК. В Тверской области, как мы считаем, это должно быть выражено в росте объемов производства, вводе в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, развитии малого и среднего бизнеса на селе, создании новых рабочих мест и, как следствие, повышении качества жизни в сельской местности», – убежден Губернатор Игорь Руденя.

Проводимый в регионе курс на наращивание поддержки сельхозпроизводителей, создания условий для развития малого и среднего бизнеса в отрасли уже в 2016 году дал результат. Как сообщил на коллегии Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, Тверская область – в числе регионов, добившихся наибольших успехов по производству сельхозпродукции. Общий объем производства по итогам 2016 года составил 108,2 % к уровню 2015 года. В среднем по России этот показатель равен 104,8 %.

Политика максимального благоприятствования развитию агропромышленного сектора продолжается и в 2017 году. На поддержку агропромышленного комплекса Верхневолжья планируется направить более 2 млрд рублей из федерального бюджета и порядка 400 млн рублей из областного. Ожидается, что благодаря этому показатели отрасли существенно улучшатся. По прогнозам Министерства сельского хозяйства региона, в денежном выражении производительность АПК Верхневолжья в 2017 году составит более 39 млрд рублей: 26,6 млрд рублей по направлению растениеводства и 12,5 млрд рублей в животноводстве.

Пресс-служба Правительства Тверской области.