55 МИЛЛИОНОВ - НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

Тверская область получит дополнительно около 55 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса

Порядка 55 млн рублей из федерального бюджета будет направлено дополнительно в 2017 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в Тверской области. Распределение средств обсудили на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Большая часть бюджетных ассигнований — 40,9 млн рублей — предназначена на предоставление краткосрочных займов субъектам малого и среднего бизнеса в рамках деятельности фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.

Глава региона считает, что помощь фонда должна быть доступна не только предпринимателям из Твери, но и из других муниципальных образований.

«Наша задача — развивать деловую активность во внебюджетной сфере. Нужно оживить бизнес в районах, что позволит создавать новые рабочие места», — обозначил Игорь Руденя.

Особую роль малого бизнеса в обеспечении стабильности ситуации на рынке труда отметил Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшем в марте.

«Нужно дать возможность каждому человеку получить новую работу или открыть своё дело. Принципиально важно, чтобы программа повышения производительности труда осуществлялась в тесной координации с мерами по развитию предпринимательства», — подчеркнул глава государства.

3,8 млн рублей направят на создание и развитие Тверского областного центра поддержки предпринимательства. Ещё 6,9 млн рублей — на развитие центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса, который содействует продвижению продукции тверских производителей на рынки других регионов и зарубежья.

На стимулирование молодёжного предпринимательства в Тверской области дополнительно заложено 3 млн рублей. Средства обеспечат реализацию программы «Ты – предприниматель», в рамках которой молодые люди в возрасте до 30 лет могут получить гранты до полумиллиона рублей на открытие своего дела, пройти профильное обучение.

300 тыс. рублей федеральной поддержки будет направлено на обучение специалистов по президентской программе подготовки управленческих кадров.

В целом, с учётом регионального софинансирования, объём государственной поддержки предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области в 2017 году составит более 80 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.