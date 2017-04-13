ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ПРЕМИЮ

30 марта 2017 в 13:55

С 30 марта начинается прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Напомним, об учреждении этой премии 21 февраля - в Международный день родного языка - объявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

«Эта премия направлена на сохранение уникальной особенности нашей страны – многоязычия. Ведь в России живут представители 193 национальностей, и они говорят на почти трёх сотнях языков и диалектов. Также этой премией мы хотим отметить тех людей, которые вносят заметный вклад в развитие и популяризацию русского языка и языков народов России. Эти вопросы имеют важнейшее значение для гармонизации межнациональных отношений, обеспечения гражданского единства, укрепления целостности России», - подчеркнул Игорь Баринов.

В рамках премии предусмотрено 6 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом» и специальная номинация «За особые заслуги».

Сейчас формируется Экспертный совет премии. В его состав приглашены известные в стране и мире ученые, общественные деятели.

Прием заявок на конкурс завершится 15 мая. А уже в июне в рамках III Ливадийского форума пройдет церемония вручения премии.