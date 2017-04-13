ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ!

Жители Тверской области могут оценить качество образовательных услуг

В Тверской области действует система независимой оценки качества услуг, оказываемых органами исполнительной власти региона. В ноябре прошлого года на пленарном заседании Общероссийского народного фронта «Форум действий» Президент России Владимир Путин сделал особый акцент на необходимости привлечения общественности к оценке работы власти. Особенно это касается отраслей, где оказываются социальные услуги.

В сфере образования Тверской области независимая оценка проводится Общественным советом, созданным при ведомстве. В 2016 году проверки качества предоставляемых услуг проведены в 457 образовательных организациях, из которых 74 -государственные, 383 - муниципальные.

Полученные по итогам результаты доводились Министерством образования Тверской области до руководителей учебных заведений с рекомендациями исправить выявленные недостатки.

В 2017 году планируется провести независимую оценку качества услуг в 17 образовательных организациях, среди которых 9 колледжей, 2 детско-юношеские спортивные школы, 3 учебно-методических центра, а также Тверской областной институт усовершенствования учителей, Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области, региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Оценить качество образовательных услуг может каждый, кто ими пользуется. Для этого необходимо заполнить анкету и отправить ее в адрес Министерства образования Тверской области любым удобным способом: на бумажном носителе по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23; в электронном виде: dep_obrazov@web.region.tver.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области.