В ПОНЕДЕЛЬНИК СТАРТУЕТ ВЕРТОЛЕТНАЯ КРУГОСВЕТКА

Как сообщала "Заря", в понедельник, 17 апреля с аэродрома "Конаково" стартует кругосветное путешествие на вертолете. Сообщаем подробности.

2017 году стартуют два новых проекта Федерации вертолетного спорта России и Международной академии вертолетного спорта. 17 апреля российско-польский экипаж отправится в кругосветное путешествие на вертолете Bell-407. Кроме того, в предстоящем спортивном сезоне впервые в истории вертолетного спорта состоится Кубок Мира, этапы которого будут проводиться в 7 странах, в том числе и в России. Эти два события, инициаторами которых стали российские вертолетчики, многократные чемпионы мира, неразрывно связаны между собой: на пути кругосветки запланированы посадки в странах, где пройдут этапы Кубка Мира. Здесь состоятся пресс-конференции, встречи с зарубежными коллегами и выступления наших пилотов перед широкой публикой.

На сегодняшний день известно лишь 13 удачных кругосветных полетов на вертолетах. Четырнадцатую попытку покорить эту высоту предпримут россияне Максим и Наталья Сотниковы, Михаил Мовшин и поляк Марчин Шамборски. К подготовке перелета команда подошла очень серьезно и основательно: в общей сложности на нее ушло почти два года. Все участники прошли ряд специальных тренировок и курсов повышения квалификации. Разработаны принципы взаимодействия, распределение обязанностей и правила поведения во время кругосветного перелета.

Экипаж решил посвятить полет укреплению дружбы между авиаторами разных стран и продвижению вертолетного спорта в мире. Кроме того, 2017 год богат на яркие даты в истории вертолетной авиации: 50-летие первого беспосадочного полета через Атлантический океан двух вертолетов Сикорского HH-3E SeaKing (S-61), 65-летие производства первого серийного вертолета Ми-1, 70-летие Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля, 70-летие первого полета вертолета фирмы Камов "Камов-8",110-летие со дня первого вертикального полета летательного аппарата Павла Корню и другие.

Пилоты преодолеют расстояние, более чем 38000 км в западном направлении. Маршрут будет проходить через воздушное пространство 14 государств: России, Беларуси, Польши, Чехии, Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании (Англии и Шотландии), Фарерских островов, Исландии, Гренландии, Канады и США (штат Аляска).

Старт состоится на родном для наших пилотов аэродроме "Конаково", где проводить экипаж соберутся друзья из сборной команды России и московские пилоты-вертолетчики.

Приглашаем прессу принять участие в старте кругосветного путешествия! 17 апреля, 10.00, аэродром «Конаково».

На старте экспедиции можно будет взять комментарии у следующих спикеров:

1. Максим Сотников - командир экспедиции, пилот

2. Марчин Шамборски - второй пилот экипажа

3. Наталья Сотникова - штурман экипажа

4. Ирина Грушина - Президент Федерации вертолетного спорта России.