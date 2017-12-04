АДАПТИРУЮТ В СООТВЕТСТВИИ С "ДОСТУПНОЙ СРЕДОЙ"

8 объектов соцзащиты населения Тверской области адаптируют по программе «Доступная среда» в 2017 году

Более 3,4 млн рублей направят в Тверской области в 2017 году на адаптацию для людей с ограничениями по здоровью восьми объектов социальной защиты населения. Средства предусмотрены по программе «Доступная среда». Вопрос распределения субсидий по этому направлению рассматривался на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил: в областных учреждениях соцзащиты должны соблюдаться стандарты, которые позволяют обеспечить достойное обслуживание и уход за маломобильными гражданами.

В 2017 году на проведение адаптационных мероприятий в учреждениях соцзащиты в региональном бюджете заложено более 2,2 млн рублей, 915,4 тыс. рублей направлены из федеральной казны. Также привлечены внебюджетные средства в объеме 248,6 тыс. рублей.

Будут созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями в Михайловском специальном доме-интернате (Торопецкий район) и семи стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения в Западнодвинском, Нелидовском, Бельском, Весьегонском, Оленинском, Сонковском и Кесовогорском районах.

Объекты определены с участием общественных организаций. Предусмотрен комплексный подход к проведению адаптационных мероприятий с учетом особенностей всех категорий инвалидов.

Деньги направят на обустройство входных групп, оснащение специальными устройствами санитарно-гигиенических комнат, установку пандусов, поручней и перил в зданиях, кнопок вызова, информационных табличек и др.

За период реализации в Тверской области программы «Доступная среда» (с 2011 по 2016 годы) адаптированы 40 объектов сферы социальной защиты населения.

В целом объем финансирования программы «Доступная среда» в Тверской области в 2017 году составляет более 55,5 млн рублей. Из федерального бюджета региону предоставлена субсидия в размере 28,8 млн рублей. В областном бюджете на создание безбарьерной среды предусмотрено порядка 26,7 млн рублей. Планируется сделать более доступными для инвалидов 33 учреждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.