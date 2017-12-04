ПОДДЕРЖКА ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ

В Тверской области на финансовую поддержку могут теперь рассчитывать поисковики из других регионов

Поисковики из других регионов, работающие на территории Верхневолжья, смогут получить субсидии из областного бюджета. Такое решение принято на заседании Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. Ранее такая поддержка оказывалась только поисковым отрядам, зарегистрированным в Тверской области.

В региональной казне на 2017 год на выплату субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим поисковую деятельность, заложено более 3,6 млн рублей.

С 1988 года, когда в Тверской области началась организованная поисковая работа, отряды разных регионов подняли и захоронили останки более 55 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В том числе в 2016 году — около 1200 погибших воинов.

В частности, останки 240 бойцов и командиров были найдены в ходе международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт», которая впервые состоялась минувшим летом в Ржевском районе. Инициативу Губернатора Игоря Рудени о ежегодном проведении мероприятия поддержал Президент РФ Владимир Путин.

«Это мероприятие очень важно для военно-патриотического воспитания молодёжи, развития поисковой деятельности. Тверской регион должен стать центром этой работы как в России, так и на международном уровне», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2017 году экспедиция пройдёт с 25 апреля по 8 мая неподалёку от деревень Кокошкино и Есемово. По предложению оргкомитета экспедиция она будет называться с уточнением географического положения «Ржев. Калининский фронт». Кроме центрального лагеря разобьют 17 полевых лагерей непосредственно на местах поисковых работ. Ожидается около 500 участников из Тверской области, других регионов и стран.

На месте проведения экспедиции «Ржев. Калининский фронт» уже начались работы по созданию инфраструктуры, идёт ремонт дороги к лагерю. Готово к установке первое в России модульное стационарное хранилище, которое может вместить более чем 3 тыс. останков погибших воинов.

В этом году программа лагеря дополнена широкой образовательной составляющей: начинающие поисковики будут учиться у представителей Минобороны, историков, археологов, антропологов, специалистов по ведению архивов и баз данных.

На проведение экспедиции из федерального бюджета выделено около 12 млн рублей, в областном бюджете на эти цели предусмотрено 5 млн рублей. В материально-техническом обеспечении «Калининского фронта» окажет поддержку Министерство обороны РФ.

Губернатор Игорь Руденя поддержал идею объединить «Ржев. Калининский фронт» с федеральным проектом «Дороги Победы». Посетить поисковый лагерь смогут московские и тверские школьники в ходе экскурсий по объектам военно-исторического наследия российских городов.

В эти же дни на территории Тверской области пройдёт молодёжная акция «Дорога к обелиску» — школьники проведут уборку территорий воинских захоронений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.