ГРАНТЫ - НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ

Начинающим фермерам и семейным хозяйствам Тверской области предоставят гранты на развитие

13 начинающих фермеров Верхневолжья и три семейные животноводческие фермы получат в 2017 году гранты на развитие из регионального бюджета. Дополнительные меры поддержки субъектов сельского хозяйства обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Всего на это направление заложено 38 млн рублей. Обязательное условие предоставления грантов — софинансирование со стороны получателей: не менее 10% для новых крестьянско-фермерских хозяйств и не менее 40% для семейных ферм.

«Развитие сельского хозяйства — это приоритетная задача. Сейчас запускаем программу в таком виде, в ближайшее время будем искать возможность снизить уровень софинансирования: не каждый фермер может себе позволить внести 40% необходимой суммы», — отметил Губернатор Игорь Руденя.

Ключевое направление поддержки — увеличение поголовья крупного рогатого скота. Начинающие фермеры, работающие в этой сфере, могут рассчитывать на гранты в размере до 3 млн рублей, семейные сельскохозяйственные предприятия — до 30 млн рублей.

Средства можно потратить на покупку земельных участков, строительство хозяйственных и производственных помещений, приобретение животных, техники и оборудования. Отбор получателей грантов ведётся на конкурсной основе.

Ожидается, что предоставление в этом году дополнительных выплат субъектам малого предпринимательства в сельском хозяйстве обеспечит рост поголовья КРС на 400 единиц, создание более 20 новых рабочих мест и 10%-ный прирост животноводческой продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области.