СЕТЬ РКЦ В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Губернатор Игорь Руденя поручил развивать сеть расчетных кассовых центров в Тверской области

В районах Тверской области планируют открывать подразделения единого расчетного кассового центра (ЕРКЦ). Вопрос обсуждался сегодня, 10 апреля, на заседании межведомственной комиссии по контролю за расчетами за поставленные энергетические ресурсы, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время ЕРКЦ действует в Твери, еще одно отделение – в Вышневолоцком районе.

«Такие подразделения должны быть открыты в дальнейшем и в других муниципалитетах. Нужно до середины текущего года сформировать базу потребителей и начать работать со всеми поставщиками энергоресурсов, включить их услуги в общую квитанцию», – подчеркнул Игорь Руденя.

Создание в Тверской области ЕРКЦ и формирование такой базы позволит сделать систему платежей за энергоносителипрозрачной, предотвратить рост долгов, убежден Губернатор.

Игорь Руденя поручил Министерству строительства и ЖКХ Тверской области разработать дорожную карту по развитию ЕРКЦ в регионе.

В целом в области в 2016 году зафиксирована положительная динамика сокращения прироста задолженности.Как сообщил генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко, улучшилась и платежная дисциплина, которая достигла в прошлом году 97%. Практически половина муниципалитетов в Тверской области обеспечивают 100%-ный расчет по платежам за потребление энергии.

По информации АО «АтомЭнергоСбыт», основными должниками на сегодняшний день являются территориально-сетевые компании, а также предприятия жилищно-коммунального комплекса.

По состоянию на 1 марта текущего года долги компаний коммунальной сферы составляют 685 млн рублей. Уровень оплаты в 2016 году по этой группе плательщиков – 88%.

«Необходима системная претензионная работа со стороны гарантирующего поставщика по взысканию долгов. На местном уровне должен постоянно вестись мониторинг и контроль ситуации по платежам в сфере ЖКХ», – обозначил Игорь Руденя.

Особое внимание – предприятиям-банкротам. Из 296 компаний, действующих в секторе ЖКХ, 66 находятся в банкротстве, их долг составляет порядка 307 млн рублей.

По словам Игоря Рудени, главам и органам исполнительной власти нужно активизировать работу с правоохранительными органами по недопущению намеренного банкротства предприятий ЖКХ.

Губернатор отметил: Тверская область должна стать регионом, где организована цивилизованная работа по потреблению и расчету за энергоресурсы.

«От этого зависит привлечение инвестиций, внебюджетных средств, стабильность тарифной политики», – считает глава региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.