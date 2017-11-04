СУБСИДИЯ НА МОЛОКО

В Тверской области определен размер ставки субсидии за реализованное молоко

В Тверской области в 2017 году до 1,37 рубля увеличен размер субсидии для хозяйств АПК за один килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока. Это на 20% больше, чем средние показатели прошлого года (1,07 рубля).

Кроме того, у предприятий, обеспечивших рост продуктивности коров в 2016 году, есть возможность получения повышенной субсидии: в размере, увеличенном на процент прироста продуктивности.

Президент Владимир Путин на совещании по развитию сельского хозяйства в Нечерноземье, которое провел в июле прошлого года в Тверской области, говорил о необходимости проработки механизмов повышения эффективности молочного и мясного скотоводства. Нужно стимулировать привлечение фермеров в эти секторы, подчеркнул глава государства.

В Тверской области молочное животноводство является одним из приоритетных направлений АПК.

«Наша задача – в большем объеме финансировать развитие поголовья молочного стада. Мы увеличили поддержку на инвестиционные затраты и планируем активней субсидировать производство молока», – обозначил Губернатор Игорь Руденя в ходе посещения в марте этого года ЗАО «Калининское».

В Тверской области недавно введены в эксплуатацию животноводческие комплексы АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на 6000 голов и ЗАО «Калининское» на 500 голов. По данным Министерства сельского хозяйства региона, в ближайшее время ЗАО «Калининское» планирует строительство еще одного животноводческого комплекса на 500 голов.

В регионе реализуется крупный инвестпроект ООО «Николаевская ферма». Предусмотрено строительство молокоперерабатывающего завода для выпуска цельномолочной продукции, создание сырного производства, цеха детского питания, молочной товарной фермы на 3500 голов КРС.

Первый этап проекта уже реализован. Введен в эксплуатацию завод по переработке молока мощностью 100 тонн в сутки. Новые промышленные площадки по переработке молока запущены и в АО «Агрофирма Дмитрова Гора», где производится до 200 тонн молока в сутки.

Открытие новых высокотехнологичных производств в молочном животноводстве положительно сказывается на продуктивности дойного стада. Надой молока в Тверской области за прошедшие пять лет увеличился на 20% – с 3670 кг до 4 380 кг. Во флагманских хозяйствах надой достигает 10 000 кг в год от каждой коровы.

Финансовая поддержка отрасли обеспечивается, в том числе за счет сотрудничества регионального Правительства с Россельхозбанком. В этом году сельхозтоваропроизводителям региона уже выдано более 650 млн рублей льготных кредитов – в 2 раза больше, чем за первый квартал 2016 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.