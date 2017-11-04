В ОЖИДАНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В Тверской области определены города и поселки, где в 2017 году благоустроят дворы, общественные места и парки

В Тверской области утвержден перечень муниципальных образований, которые получат субсидии на благоустройство дворов, общественных мест и парков. Вопрос обсудили сегодня, 11 апреля, на заседании регионального Правительства под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Проект по созданию комфортной городской среды в регионах реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. Активное участие в этом процессе должны принимать сами жители – отметил Игорь Руденя.

«Именно жители должны выступать с инициативой о включении своего двора в программу, обеспечивать контроль качества работ. А также выбрать дополнительные объекты благоустройства –детскую площадку, автомобильную парковку или озеленение территории», - подчеркнул глава региона.

Участие в программе позволит отремонтировать дворовые проезды, произвести освещение территорий, установку скамеек и урн. При проведении работ будут учитываться потребности маломобильных граждан.

В текущем году на реализацию таких муниципальных программ в Тверской области из федерального и регионального бюджетов выделяется почти 318,8 млн рублей. Субсидии получат Тверь, Удомля, Кувшиново, Западная Двина, Спирово, Жарковский, поселок Калашниково Лихославльского района, поселок Великооктябрьский Фировского района.

Губернатор Игорь Руденя обозначил - работа не ограничится одним годом, программы благоустройства должны быть разработаны на пятилетний период.

Также в 2017 году в регионе будут приведены в порядок 6 парков – в Бежецке, Калязине, Кашине, Нелидове, Старице и Сонкове. Общий размер субсидий на эти цели составит 9,9 млн рублей. Это позволит провести озеленение, разбивку клумб, обустроить пешеходные дорожки, сцены, установку урн, скамеек, малых архитектурных форм.

Губернатор Игорь Руденя обратил внимание - главы муниципалитетов будут нести персональную ответственность за качество проводимых работ.

«Объявляя такую масштабную работу по благоустройству, мы хотим улучшить имидж территорий и обеспечить комфортные условия для жизни людей», - подвел итог глава региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.