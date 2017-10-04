ПОЛОВОДЬЕ - НА КОНТРОЛЕ

В Тверской области ведется круглосуточный мониторинг ситуации с половодьем

Прохождение половодья на территории Верхневолжья обсудили 10 апреля на оперативном совещании Губернатор Игорь Руденя и члены Правительства Тверской области. По прогнозам МЧС на сегодняшний день, водохранилища региона способны принять объём воды, образовавшийся при таянии снега и дожде.

«Важно не допустить резких скачков уровня воды. Необходимо понимать общую картину и контролировать пропуск половодья на территории региона», — отметил Губернатор Игорь Руденя.

По поручению главы региона мониторинг уровня водных объектов ведётся круглосуточно.

По состоянию на 10 апреля, Иваньковское водохранилище наполнено на 91,7%, Верхневолжское — на 57,9%, Вышневолоцкое — на 64,9%. Сброс воды из водохранилищ увеличен и осуществляется согласно графику.

Что касается других водоёмов, высокий уровень воды отмечается в реках Обша в городе Белый, Западная Двина, а также Молога в посёлке Максатиха.

В тех муниципальных образованиях, где возможно подтопление, подготовлено 10 стационарных пунктов временного размещения. В экстренном случае они смогут принять 1845 человек. Главам районов рекомендовано держать ситуацию на постоянном контроле, взаимодействовать с МЧС и Правительством, представителями «Канала имени Москвы» и дорожными службами. Созданы также оперативные бригады, которые будут участвовать в ликвидации последствий ЧС в случае подтопления населённых пунктов, социальных и инфраструктурных объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.