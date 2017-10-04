"ТВЕРЬ-ЭКСПО" - ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«Тверь Экспо» станет центром по внедрению разработок молодых ученых Тверской области

Структурной частью проекта «Тверь Экспо» станет внедренческий центр, который будет оказывать содействие в воплощении в жизнь перспективных разработок молодых ученых. Об этом в интервью телеканалу ОТР (программа «Большое интервью», вышедшая в эфир 8 апреля) рассказал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«У нас в Твери находится четыре вуза. К нам из других регионов приезжает учиться молодежь, потому что это очень серьезные площадки, с одной стороны, для обучения, с другой стороны – для внедрения новых технологических решений и разработок, которые создаются нашими молодыми учеными. Мы планируем, что частью проекта «Тверь Экспо» может стать внедренческий центр, который там тоже мог бы находиться и развиваться», – сообщил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что приоритет Тверской области – привлечение инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, туриндустрию, малое и среднее предпринимательство. Одним из ключевых элементов этой работы является формирование качественной деловой инфраструктуры.

«Тверь Экспо» – масштабный инфраструктурный проект, инициированный Губернатором Игорем Руденей. Это выставочный центр, площадка для проведения крупных деловых мероприятий как российского, так и международного уровня. Открытие центра позволит создать 3 тысячи рабочих мест и привлечь инвестиции в размере не менее 8 млрд рублей.

Михаил Бородов.