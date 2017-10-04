ВПЕРЕДИ - КРУГОСВЕТКА!



Как стало сегодня известно, вертолетный экипаж Максима Сотникова, генерального директора Международной академии вертолетного спорта стартует с аэродрома "Конаково" близ деревни Марьино Конаковского района в кругосветное путешествие, которое продлится до начала июня. Старт назначен на 10 утра 17 апреля. Аэродром в Конаковском районе является учебно-тренировочной базой Федерации вертолетного спорта России, и на нем уже два раза проводился чемпионат России по вертолетному спорту.