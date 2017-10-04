РАЗВИВАЕМ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Тверская область – вторая в ЦФО по объемам поручительств за малый и средний бизнес

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области занял второе место среди гарантийных организаций ЦФО по поручительствам, данным по кредитным договорам за представителей бизнеса.

За первый квартал текущего года областным Фондом заключено 20 договоров поручительств на 61,6 млн рублей. Сумма обеспеченных кредитов составила 153,4 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя считает, что резервами Фонда нужно активно пользоваться предпринимателям из районов.

«Такие возможности должны быть у каждого муниципалитета. Наша задача – развивать деловую активность во внебюджетной сфере. Нужно оживить бизнес в районах, это позволит создавать новые рабочие места», – убежден глава региона.

По поручению Игоря Рудени Министерство экономического развития Тверской области разрабатывает методику, которая позволит активизировать поддержку малого бизнеса через Фонд на территории всей области.

В целом за период работы организации (с 2008 года) предоставлено 582 поручительства на сумму свыше 1,1 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь кредиты более чем на 2,87 млрд рублей.

Помимо тверского региона, в пятерку лидеров по объемам поручительств за малый и средний бизнес вошли Московская, Орловская, Тамбовская и Воронежская области.

Справочно: В Фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области представители бизнеса могут получить займы по низкой процентной ставке, поручительства по кредитным, лизинговым договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии.

Размер поручительства Фонда в отношении одного заемщика – до 25 млн рублей для производственных, научно-технических и инновационных предприятий, до 20 млн рублей – для прочих субъектов малого и среднего предпринимательства.

Пресс-служба Правительства Тверской области.