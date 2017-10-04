НОВЫЙ САЙТ ЗАВИДОВСКОГО ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА

С 31 марта начал свою работу сайт Завидовского храмового комплекса.

Храмовый комплекс села Завидово

(историческая справка)

Панорамный вид комплекса



Храмовый комплекс Успения Пресвятой Богородицы стоит в центре древнего села Завидово, несколько восточнее автотрассы Москва (112 км) — Санкт-Петербург (522км).

В настоящее время ансамбль церквей включает два храма: Успенский трехпрестольный – зимний и Троицкий однопрестольный – летний (восстановленный в 2003 г).

Адрес сайта:

http://zavidovohram.ru/