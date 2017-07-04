ВНИМАНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

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«Вхождение социально ориентированных некоммерческих организаций в реестр исполнителей общественно полезных услуг»
10 апреля 2017 года в ДК «Химволокно» состоится обсуждение вопроса по вхождению СО НКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг.
На дискуссионной площадке Вы узнаете:
- Что изменилось для НКО при принятии закона об исполнителях общественно полезных услуг?
- Что такое реестр исполнителей общественно полезных услуг?
- Какое преимущество будет давать реестр?
- Как НКО попасть в реестр исполнителей ОПУ? Какие документы нужно подготовить?
Также некоммерческие организации узнают о новых изменениях законодательства в сфере деятельности НКО.
А еще вы сможете: задать интересующие вопросы, познакомиться и обменяться опытом с коллегами.
Место проведения семинара: Дворец культуры «Химволокно» (пл. Гагарина)
Начало регистрации участников семинара: 10.00.
Время начала мероприятия: 11.00.
Предварительная запись для участия в мероприятии осуществляется по телефону: (4822) 32 05 13 до 07.04.2017.