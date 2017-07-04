ВНИМАНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

«Вхождение социально ориентированных некоммерческих организаций в реестр исполнителей общественно полезных услуг»

10 апреля 2017 года в ДК «Химволокно» состоится обсуждение вопроса по вхождению СО НКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг.

На дискуссионной площадке Вы узнаете:

- Что изменилось для НКО при принятии закона об исполнителях общественно полезных услуг?

- Что такое реестр исполнителей общественно полезных услуг?

- Какое преимущество будет давать реестр?

- Как НКО попасть в реестр исполнителей ОПУ? Какие документы нужно подготовить?

Также некоммерческие организации узнают о новых изменениях законодательства в сфере деятельности НКО.

А еще вы сможете: задать интересующие вопросы, познакомиться и обменяться опытом с коллегами.

Место проведения семинара: Дворец культуры «Химволокно» (пл. Гагарина)

Начало регистрации участников семинара: 10.00.

Время начала мероприятия: 11.00.

Предварительная запись для участия в мероприятии осуществляется по телефону: (4822) 32 05 13 до 07.04.2017.