ИГОРЬ РУДЕНЯ - В ЛИДЕРАХ ПО ЦФО

Игорь Руденя остается в пятерке самых медийных губернаторов ЦФО.

Информационно-аналитическая система «Медиалогия» подсчитала медиаиндексы глав российских регионов за март 2017 года и опубликовала их сегодня, 6 апреля. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в очередной раз подтвердил высокий интерес СМИ к своей персоне – 5-е место среди руководителей субъектов ЦФО.

«Стабильно высокие результаты губернатора в этом рейтинге вполне предсказуемы, – считает Елена Брызгалова, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского госуниверситета. – В марте исполнился год, как Игорь Руденя возглавляет Тверскую область. Этой теме были посвящены многочисленные аналитические материалы как в тверских, так и в федеральных средствах массовой информации».

Елена Брызгалова отметила, что в марте произошло несколько резонансных событий. В их числе долгосрочная загрузка мощностей Тверского вагоностроительного завода заказом на выпуск 300 трамваев для Москвы. Как известно, это решение принято в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного губернатором Игорем Руденей и мэром столицы Сергеем Собяниным.

Внимание СМИ привлекли также новости о расширении программы газификации Тверской области, привлечении в регион дополнительных федеральных средств на развитие туризма и спорта, полагает эксперт.

«Губернатор по-прежнему находится в федеральной повестке, в том числе, по вопросу эффективного управления коммунальными ресурсами. Заявление Игоря Рудени о целесообразности возврата инженерных сетей Твери под ведомство муниципальных властей стало предметом высокого интереса общественно-политических и экономических изданий как регионального, так и общероссийского уровня, что тоже положительным образом сказалось на медиаиндексе», – считает Елена Брызгалова.