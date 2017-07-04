ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2017

Уважаемые сотрудники военных комиссариатов и ветераны службы!

Поздравляю вас с 99-й годовщиной образования органов местного военного управления. На протяжении всех этих лет военные комиссариаты успешно решали поставленные задачи в области обороны на территориях муниципальных образований субъектов Федерации, связанных с призывом граждан на воинскую службу, направлением на воинскую службу по кон-тракту, организации учета мобилизационных ресурсов.

В этот день я желаю всем сотрудникам военных комиссариатов, а в особенности дружному коллективу Конаковского военкомата крепкого здоровья, удачи в жизни, успехов в труде и благополучия в ваших семьях. Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо!

Ю.Ю.НЕГОВОРА, военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району.

В настоящее время в военном комиссариате г. Конаково и Конаковского района работают 22 сотрудника, комиссариат состоит из отделений призыва, учетно-мобилизационного и социально-пенсионного отделений. Люди четко выполняют свою задачу, самой важной из этих задач, выполняемых дважды в год, является призыв граждан на воинскую службу. И большая часть сотрудников – это женщины.

НА СНИМКЕ: сотрудницы отделения учета мобресурсов Конаковского военного комиссариата.

С 1 апреля в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации, Указом Президента России, Приказом Министерства обороны и распоряжением губернатора Тверской области дан старт очередному призыву в вооруженные силы Российской Федерации. Рассказывает Ю.Ю.Неговора:

- На территории МО «Конаковский район» начала работу призывная комиссия, которую, в соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, возглавляет глава органов местного самоуправления, то есть, глава Конаковского района Л.А.Козлова.

Призывная комиссия работает в соответствии с графиком: в апреле по понедельникам и средам с 9 часов, в мае-июле по четвергам с 9 часов.

Весенний призыв продлится до 15 июля, и за это время в вооруженные силы необходимо отправить свыше ста человек. Медицинская комиссия врачами-специалистами укомплектована полностью. Хочется напомнить призывникам, что уклонение от призыва на военную службу (а такие случаи имеются до сих пор) наказывается по закону.

В 2016 году в Конаковском районе на штрафы суммой от 10 до 50 тысяч были осуждены 4 «уклониста». Поэтому, даже если вы не получили повестку с требованием прибыть в военкомат, вы обязаны прибыть на призывную комиссию, если вам известно, что вы не подлежите отсрочке, либо непризыву в ряды вооруженных сил.

Телефон военкомата для справок 3-36-17. Удачного призыва!

Фото из архива

редакции.