ФК «ОЛИМП» - ЧЕМПИОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Как уже сообщала «Заря», команда по мини-футболу «Олимп» (Конаковский район) официально стала чемпионом Тверской области 2017 года. Сделала она это с великолепным результатом: в 14 играх одержала 14 побед! В воскресенье, 2 апреля, в стенах спортзала ДЮСШ «Олимп» состоялась церемония награждения игроков команды.

- Футболисты Конаковского района не принимали участие в областных чемпионатах с 2009 года, – рассказывает Вадим Силованов, тренер команды. - Тому были свои причины: все последующие годы мы участвовали в чемпионате России по мини-футблолу в Московской зоне. Но в прошлом году в силу определенных причин наше участие не сложилось, и было принято решение попытать счастья в региональных соревнованиях. Судя по результату, это удалось на сто процентов. Надо отметить и помощь со стороны ДЮСШ «Олимп», которая, хотя и занимается в первую очередь детьми и подростками, всецело поддержала нашу взрослую команду, организовав проведение игр на своей территории, и не только это…

- Спортшкола поддержала сборную команду Конаковского района по простой причине: все, что делается на благо развития спорта в Конаковском районе, должно развиваться и продвигаться, – говорит директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин. - Поэтому и команда носит имя нашей школы. В организации участия конаковских футболистов в чемпионате Тверской области хорошо помогла администрация Конаковского района, главным спонсором выступил комплекс отдыха «Ольгино».

Сборная по мини-футболу «Олимп» - это теперь не только команда, но и футбольный клуб. Единодушным решением его президентом был избран Сергей Салдин. Ее члены - игроки многих команд города и района. И в прошедшее воскресенье медали и главный кубок победителя были официально вручены футболистам. Чемпионами Тверской области по мини-футболу-2017 стали Андрей Кожин («Волжанка»), Александр Виноградов («Волгарь»), Виталий Кирсанов («Алферово»), Богдан Губанков («Алмаз»), Александр Игнатенко («Старый город»), Андрей Горячев («21 Век»), Юрий Ознабишин («Луч»), Эдуард Парцвания («Волгарь»), Дмитрий Бычков («Волжанка»), Алексей Фомин («Алмаз»), Александр Малиновский («Алферово»), Александр Грудкин («Старый город»), Артем Монашенков («Волгарь»), Алексей Иванов («Алмаз»), Александр Рязанов («Алферово»), Тимур Тимербулатов («Алмаз»), Виталий Кулешов («Волгарь»). А футболист Андрей Кожин к тому же признан лучшим игроком чемпионата Тверской области 2017 года. Поздравляем команду и желаем всем здоровья и дальнейших успехов!