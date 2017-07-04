НАГРАДА ЦЕНТРОБАНКА



В понедельник редакция газеты «Заря» получила очередную награду.

Руководство отделения по Тверской области ГУ Центрального банка Российской Федерации по ЦФО поощрило главного редактора «Зари» Максима Малахова. Благодарственное письмо, подписанное управляющим отделения Н.А.Комаровым, вручил его заместитель В.Н.Чирков.

Помимо этого, также был вручен памятный подарок – монетный сувенир Центрального Банка России. Эти награды «Заря» получила за регулярные публикации тематических материалов Банка России, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения.

В письме выражены глубокая признательность и добрые пожелания коллективу «Зари» с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Несмотря на то, что это сотрудничество начато сравнительно недавно, оно весьма результативно.

Высокие количественные показатели публикаций в газете «Заря» Конаковского района были отмечены и управлением банка по связям с общественностью в отчёте по финансовой грамотности и публикациям в СМИ за февраль 2017 года.



КОРОВКИ ПРИБЫЛИ В РУЧЬИ

Новый молочный комплекс КРС (принадлежит ГК «АгроПромкомплектация»), расположенный в деревне Ручьи, пополнился поголовьем высокопродуктивных коров голштино-фризской породы из Голландии.

- В марте прошел важный этап заполнения нового комплекса КРС племенным поголовьем молочного скота, - рассказывает директор филиала «Дмитрогорское молоко» АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Александр Сайков. - Мы завезли 696 голов нетелей, которые обладают хорошим генетическим потенциалом и в скором будущем станут частью дойного стада. На текущий момент общее поголовье на новом молочном комплексе «АгроПромкомплектации» составляет 2983 голов.

Расчетная производственная мощность молочного комплекса в д. Ручьи составляет 6000 голов КРС, сообщает департамент по связям с общественностью ГК «АгроПромкомплектация».



НАШИ ЛАУРЕАТЫ В КАЗАНИ

26 - 28 марта в Казани прошёл традиционный Международный конкурс-фестиваль творческого искусства «Достижение». Мероприятие было организовано при поддержке творческой ассоциации «Лира» и общественного движения «Дети России».

В фестивале приняли участие сильнейшие творческие коллективы России и зарубежья. Конкурс проходил в два дня и был прекрасно организован. В номинации вокальное искусство лауреатами первой степени стали Ольга Овчинникова, солистка Досугового центра сельского поселения «Завидово», и её воспитанница Василиса Веденеева, представлявшие на Международном фестивале Тверской регион. Жюри конкурса высоко оценило профессиональные вокальные способности наших конкурсанток и наградило их памятными дипломами, медалями и ценными призами. Столь высокий успех Ольги Овчинниковой и Василисы Веденеевой на Международном конкурсе стал возможным благодаря таланту и упорному труду, направленному на развитие творческих способностей. Поздравляем наших солисток с большим успехом и желаем им дальнейших высоких достижений!