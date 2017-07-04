КАДРЫ НУЖНЫ

И лучше профессии, чем кормить людей, на свете трудно найти - убеждена депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Максимова

31 марта на предприятии «Компания Продвижение» в Конакове побывала делегация студентов Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Эта образовательная поездка студентов была осуществлена в рамках проекта «Тверской аграрный образовательный кластер», который создан по инициативе депутата Государственной думы ФС РФ VII созыва Светланы Максимовой совместно с сельхозакадемией. Проект нацелен на повышение качества и престижа аграрного образования в регионе.

Наверное, благодаря нашим публикациям у читателей сложилось впечатление, что у «Компании Продвижение» все настолько хорошо, что ничего вроде больше и не надо. Отлаженное производство, уникальные продукты, своя целевая аудитория и ниша реализации, а главное - трудоспособный, совершенный и самодостаточный коллектив единомышленников, возглавляемый супругами Валерием и Еленой Ильичевыми – слагаемые успеха предприятия, покорившего страну своим брендом «Молочная здравница». Однако то, в чем со временем нуждается любое предприятие – обновленные кадры – необходимы и «Продвижению».

Валерий Ильичев подробно рассказал студентам о производстве и был очень заинтересован в обучении будущих потенциальных работников. Ведь о качестве продукции и квалификации работников можно сказать очень многое: уникальные сыры, прекрасные сметану, масло и кисломолочные продукты от «Продвижения» можно встретить в «гурманских» торговых сетях «Зеленый Перекресток», «Азбука вкуса», «Избенка» («Вкусвилл») и других, а творог «Молочной здравницы» употребляют в пищу даже космонавты!

Светлана Максимова посетила производство вместе со студентами в рамках региональной недели депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Она пожелала будущим специалистам удачи в дальнейшем профобразовании:

- Вы не представляете, как уникальна ваша будущая профессия. Вы будете производить гастрономическую продукцию, которая пойдет в магазины, детские сады, социальные объекты. Быть профессионалом в этой отрасли – это быть волшебником, создающим и настоящие шедевры питания, вкусные и полезные. Профессия пищевика – благодарная, одна из лучших на планете…

Затем состоялась экскурсия по предприятию. Студенты Тверской государственной сельскохозяйственной академии увидели, как производят сыр, творог, кефир, натуральный йогурт, простоквашу, узнали особенности работы в данной области. Очень заинтересовало будущих профессионалов «сырное» направление производства. Студентов вместе с журналистами пустили даже в «святая святых» - место, где на стеллажах, в специальном микроклимате дозревали бри и камамбер, валенсе и крутан, кошель и сулугуни.

Наиболее важным аспектом поездки стала и возможность общения с потенциальными работодателями. Своим мнением поделился руководитель «Компании Продвижение» Валерий Ильичев:

- Самое большое наше желание, чтобы у нас появились хорошо образованные, понимающие свое дело специалисты среднего уровня: лаборанты, заквасочники, технологи производственных процессов, особенно те, кто будет работать над созданием новых продуктов.

И после сегодняшнего посещения, после экскурсии по нашему производству, думаю, кому-то и захочется посвятить свою жизнь молочному направлению…

Студентам на предприятии было очень интересно: они задавали различные вопросы, без конца фотографировали на свои телефоны все «секреты производства». «Продвижение» им понравилось, тем более что закончилось все дегустацией сыров в столовой предприятия. Так, студент 4 курса Александр Виноградов поделился с журналистами, что темой его диплома как раз стало производство творога и он уже примерно знает, чем будет заниматься по окончании вуза. Придет он на «Продвижение», а может, организует свой бизнес - покажет время.

Проект реализуется на средства господдержки, выделенные по распоряжению Президента России на основании конкурса Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива». Главная задача – подготовка и привлечение молодых кадров на развивающиеся предприятия отрасли в Тверской области.

Ведь продовольственная безопасность страны - одна из приоритетных задач, решаемых в том числе и региональной властью. Губернатор Игорь Руденя и Правительство Тверской области намерены активно развивать сельскохозяйственную отрасль. И кадры для этого развития готовятся.

Максим МАЛАХОВ.