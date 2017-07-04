6 апреля – День работников следственных органов МВД России

ПРАКТИЧЕСКИ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ



Вчера следователи органов внутренних дел Российской Федерации отметили свой профессиональный праздник: в этот день в 1963 году Указом Президиума Верховного Совета СССР право производства предварительного следствия было передано в МВД. В следующем году, таким образом, органам следствия этого ведомства исполнится 55 лет.

Основные задачи, выполняемые отделом: производство следственных действий по всем видам хищений – краж, грабежей, разбоев, мошенничества, по ДТП со смертельными жертвами, тяжкие телесные повреждения, кроме тех, что повлекли смерть потерпевшего, преступления в сфере экономики и т.п.

Дел много, нагрузка велика – у каждого из следователей в производстве единовременно может быть и 10, и 15, и даже 20 дел. Главный показатель качества работы: дело направлено в суд, и по нему выносится решение. Значит, следователь все сделал правильно.

Следственным отделом ОМВД России по Конаковскому району руководит подполковник юстиции Л.В.Королева. Всего в отделе работают 19 человек, и почти все сотрудники - женщины. На 18 представительниц прекрасного пола пришелся всего один мужчина следователь, это старший лейтенант юстиции Е.М.Савенков. По штатному расписанию требуется еще два сотрудника, и коллектив очень хочет, чтобы это были молодые и перспективные мужчины.

- Обновление кадров у нас имеется, – рассказывает Людмила Викторовна, – за последний год к нам пришли три новых сотрудника. Это без пяти минут лейтенанты юстиции Ю.М.Козеева и Ю.И.Андросова и стажер А.А.Салтыкова. Люди требуются еще и по той причине, что регулярно определенный процент сотрудниц находится в декретном отпуске. Это особенность любого молодого женского коллектива. А женщины у нас работают потому, что мужчины в последнее время не слишком охотно идут в следствие, предпочитая более активную работу, где приходится и побегать, и пострелять. Ведь, как говаривал один киноперсонаж, главное оружие следователя – авторучка. И нагрузка на каждого следователя большая, число возбужденных дел меньше не становится…

Из последних интересных дел нам рассказали про дело гражданина Тихонова, которое было направлено в суд буквально в феврале. На его счету – 21 эпизод по квартирным кражам! Эпизоды эти происходили почти в течение года. В основном этот товарищ работал по области, от его рук пострадали владельцы квартир как в Твери, так и в Ржеве, Бежецке, Торжке и, разумеется, Конаковском районе. Часть похищенного имущества была обнаружена и возвращена законным владельцам. В настоящее время в производстве находится дело гражданина Б., который «работал» так называемым «закладчиком», то есть, по заданию распространителей наркотиков производил закладку оплаченных наркоманами доз героина в тайниках по всему городу. Этот прилежный криминальный «работник» за сутки сделал 42 закладки! Он был отслежен оперативниками и взят с поличным. Идет следствие.

В течение 2016 года в суд было направлено 184 уголовных дела, по которым было 249 обвиняемых лиц, совершивших преступления на территории Конаковского района. Самые распространенные преступления: кражи из дачных домов, телефонное и другие виды мошенничества. Поэтому следователи говорят: как болезнь легче предупредить методами профилактики, чем потом ее лечить с переменным успехом, так и любое преступление проще не допустить, чем потом его раскрывать. Поэтому не оставляйте на дачах ценные вещи, в садоводческих товариществах организуйте охрану, не отвечайте на телефонные звонки о якобы попавших в ДТП родственниках, будьте осмотрительны при совершении покупок в интернете. В общем, будьте бдительны!

Максим МАЛАХОВ.

Коллектив редакции «Зари» присоединяется к поздравлением и дарит, помимо этой заметки, небольшое стихотворение:

Профессия важная, строгая,

Спешат часто к вам за подмогою,

И вы не откажете нам в трудный час,

Примите ж теперь поздравленья от нас!

Друзья, будьте здравы и веселы,

Желаем работу любить,

Быть сильными, смелыми, зоркими

И – просто счастливыми быть!