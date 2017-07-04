ВЕТЕРАНУ ПРИВЕЗЛИ ДРОВА



В рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» партийцами, молодогвардейцами и волонтерами была оказана помощь жительнице села Завидово Нине Дмитриевне Поповой. Ей накануне исполнилось 90 лет.

29 марта к дому Нины Дмитриевны были доставлены дрова, выделенные на средства благотворительного фонда «Завидово», руководителем которого является местный депутат Александр Викторович Слепышев. Фонд организован Советом депутатов первого созыва сельского поселения Завидово. Нина Дмитриевна переехала в село Завидово в 1959 году. Работала сначала на свиноферме, потом перешла в телятницы. За свой труд имеет солидные награды: орден Октябрьской революции, орден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд», звания «Ветеран труда» и «Ударник коммунистического труда»

«Трудно было, но хорошо, - говорит она, вспоминая прожитую жизнь. - Я вообще считаю, что плохо бывает только лодырям. От работы никто не заболеет, а лежебокам - все в тяжесть». И даже сейчас, когда в силу возраста ей трудно передвигаться, она старается все по дому делать сама. Но и таким людям тоже нужна помощь, которую и оказали ей молодогвардейцы, а также ребята-волонтеры из Конакова Екатерина Трошечкина и Алексей Сураев. Молодежь дружно перетащила и уложила дрова в доме у Нины Ивановны, получив в ответ множество благодарственных слов от ветерана, а также чувство удовлетворения, ведь каждое доброе дело должно делаться от души.

Денис КЛЕМЕНТЬЕВ.



«ЗВЕЗДА» ТЕПЕРЬ – В ЮНАРМИИ



27 - 29 марта в одной из воинских частей Твери проходили военные сборы. Отряд «Звезда» из Конаковского района принял в них активное участие.

В программе сборов были занятия по истории вооруженных сил, армейским традициям, по химической защите, строевой, физической, огневой и парашютно-десантной подготовке. С подъема в 6.00 и до отбоя в 22.00 с ребятами занимались офицеры и сержанты воинской части: построение, вечерние поверки, прогулки, строевые занятия, походы строем в столовую - все было, как у настоящих солдат. В конце сборов самая важная часть: огневая подготовка - стрельба из автомата Калашникова. С этой задачей бойцы справились на «отлично», все пули попали в мишени. После огневой подготовки - торжественное построение на плацу, где ребята произнесли торжественную клятву и вступили в ряды юнармии. Командир части вручил отряду знамя, после чего все юнармейские отряды прошли парадным маршем. Поздравляем наших юнармейцев!

Валерий ГОРЕЛИКОВ.

Книжкин праздник

Традиционно в дни весенних каникул в нашей библиотеке проходят мероприятия в рамках Недели детской книги. Городенские дети и гости села знают, что их ждёт увлекательное путешествие в книжную страну и работники библиотеки не дадут скучать своим юным читателям. Основная тематика мероприятий в этом году - экологическая.

Началась Неделя с эколого-познавательного часа «Здравствуй, лес! Зеленый лес - полон сказок и чудес!», приуроченного к Всемирному дню защиты лесов. Библиотекарь А.В.Смирнова рассказала ребятам о значении леса в жизни человека, животных и птиц, ознакомила с интересными фактами о лесе. Дети отгадывали загадки, посмотрели мультфильм «На лесной тропе» и сделали вывод, как нужно вести себя в лесу. Затем в библиотеке праздновали Международный день птиц. Ребята участвовали в орнитологической игровой программе «Птицы – наши пернатые друзья». Для этого поделились на две команды - «Орлы» и «Ястребы», выбрали капитанов. В первом конкурсе «Разминка» команды на листочках бумаги писали названия птиц за одну минуту: кто больше? В этом конкурсе победили «Ястребы». Во втором конкуре «Что за птица? Угадай!» команды отгадывали загадки о птицах. И опять победа досталась «Ястребам». В третьем конкурсе «Птичьи разговоры» ребята подбирали к определенной птице её «разговор». Каждая команда получила по 4 балла – ничья! В пятом конкурсе «Народные приметы» команда «Орлы» вырвалась вперед, получив 5 баллов. «Ястребы» заработали лишь 1 балл. По результатам конкурсов победу одержали «Орлы». При подведении итогов была проведена беседа о пользе птиц.

В среду библиотека пригласила детей на экологический час «Реки, речки и моря по Земле текут не зря», посвященный Всемирному дню водных ресурсов. Библиотекари рассказали ребятам о значении воды, затем дети отгадывали «водные» загадки и участвовали в викторине “Реки, озера, моря и океаны”. Победителями стали Субхан Иманов и Влада Авраменко. Закончилось мероприятие обсуждением экологических проблем нашей родной реки Волги и просмотром мультфильма «Капля». Завершилась Книжкина неделя литературно-театрализованным праздником «Сказки дедушки Корнея» к 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского. На представление были приглашены воспитанники детского сада и все желающие. Из презентации ребята узнали о жизни и творчестве писателя, отгадали по первым строчкам названия его сказок. Участники театральной студии ЦКиД «Апельсин» под руководством И.В.Богдановой показали захватывающее представление «Коварный план пиратов». Очень переживали маленькие зрители за доктора Айболита, которого пираты заточили в темницу. А чтобы вызволить доктора, дети должны были отгадать, из какой сказки предмет, который библиотекарь достает из мешка. Ребята правильно отгадали все сказки, и пиратам во главе с Бармалеем пришлось отпустить Айболита. Все участники и зрители получили массу положительных эмоций и хорошего настроения!

Самые активные участники Недели были награждены грамотами, а ребят из театральной студии «Апельсин» в библиотеке ждало чаепитие. Неделя детской и юношеской книги закончилась, но библиотекари всегда рады ребятам и ждут их на встречу с книгой.

Анна СМИРНОВА, ведущий библиотекарь МБУ «Городенская СЦБС».



Юные дарования



В Конаковском районе существует много замечательных традиций, и районный фестиваль детского творчества среди дошкольных образовательных учреждений «Солнышко в ладошках» - яркое тому подтверждение. Фестиваль стартовал 31 марта, в течение недели он путешествовует по Конаковскому району с целью поддержки одарённых детей и креативно работающих педагогов детских садов. Участие в творческом марафоне примут воспитанники 28 детсадов. Всего на сцене свои таланты покажут 235 детей.

В преддверии фестиваля в каждом детсаду прошли конкурсы рисунков и поделок, лучшие работы представлены на выставке детского творчества. Первая площадка, принимающая участников «Солнышка в ладошках», - Досуговый центр деревни Мокшино. Дошколята из п.Новозавидовский, д.Вахонино, п.Козлово и д.Мокшино по-взрослому подготовились к выступлению и не оставили равнодушными никого из присутствовавших. Громкими аплодисментами зрители провожали со сцены юных артистов.

При поддержке своих мам и бабушек, а также воспитателей и музыкальных работников детишки показали свои незаурядные таланты и артистические данные. Маленькие артисты в ярких, красочных костюмах представили на суд жюри и зрителей танцевальные и вокальные номера, стихи и сценки. Час незабываемых впечатлений, творческого общения, радостных чувств и эмоций пролетел незаметно, и вот уже все участники выстроились в центре сцены, где были награждены грамотами, благодарностями, призами и подарками.

Церемонию награждения провели заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Арифовна Бородина и начальник районного управления образования Ольга Юрьева Булгакова. Дипломами в номинациях «Лучшее вокальное трио», «Лучший сюжетный танец» награжден детсад д. Мокшино, в номинации «Лучший чтец» победила воспитанница детского сада Анастасия Максимова. Дипломами «За оригинальность», «За сохранение русских народных традиций» награжден детсад № 1 п.Новозавидовский. Диплом «За лучшую ритмическую композицию» вручен детсаду № 2 п. Новозавидовский, отдельную грамоту получила и воспитанница этого детсада Таисия Ковырина в номинации «Лучший чтец». Дипломами в номинациях «За мастерство исполнения» и «За лучшую хореографическую постановку» отмечен детсад п. Козлово. Диплом «Лучший танцевальный коллектив» получил детсад д. Вахонино. В номинации «За артистизм» и «За искренность исполнения» награждены дебютанты фестиваля - дошкольная группа школы д. Мокшино.

В конкурсе творческих работ Мокшинский детский сад стал победителем в номинациях «Лучшая работа из гофрированной бумаги» и «Самая оригинальная работа». Детсад д. Вахонино получил диплом в номинации «Символ фестиваля». Детсад № 1 п. Новозавидовский награжден дипломами «За оригинальность», «За творческий подход», а также «Символ фестиваля». Дошкольная группа школы д. Мокшино получила призы в номинациях «Оригинальная аппликация» и «Лучшая коллективная работа». Гран-при фестиваля за коллективную работу «Домик в деревне», а также дипломами в номинациях «Лучшая аппликация», «Символ фестиваля», «За любовь к родной природе» и «За сохранение русских народных традиций» награжден детский сад п.Козлово.

Первый этап фестиваля завершен. Феерия красок и очарование малышей покорили сердца зрителей, а ребята увезли домой яркие впечатления от выступлений сверстников. Праздник детства удался на славу благодаря творчеству наших педагогов: музыкальных руководителей, воспитателей, руководителей ДОУ. Пусть из года в год летит на творческой волне светлая и радостная планета детства, и каждый год фестиваль детского творчества открывает новые имена, новые ростки надежды. Надежды на то, что творческий потенциал его участников не иссякнет, праздник обязательно повторится, а каждый из нас научится радоваться и дарить улыбку миру так, как это делают дети.

Ольга ИВАНОВА.