Ситуация на рынке труда

В Конаковском районе по состоянию на 1 апреля уровень безработицы составил 0,48 процента, коэффициент напряженности на рынке труда - 0,41. За содействием в трудоустройстве обратились 206 человек, из них 158 - безработных.

В числе безработных:

- женщины - 73,4 процента;

- молодежь в возрасте 16 - 29 лет – 22,1 процента;

- инвалиды - 9,5 процента;

- жители сельской местности – 24,7 процента.

Заявлено 386 вакансий, из них для ИТР и служащих - 184 единицы, по рабочим профессиям – 200.

Высока потребность в специалистах и рабочих:

- здравоохранение – 18 вакансий, в числе наиболее востребованных профессий медицинская сестра - 4, врач – 1, рентген-лаборант – 1;

- образование и воспитание – 12 вакансий, в том числе воспитатель - 5, повар – 1, секретарь руководителя – 2;

- гостиницы, туризм – 39 вакансий, в том числе охранник – 2, бармен – 2, повар – 7;

- сельское хозяйство - 39 вакансий, в том числе агроном – 1, водитель автомобиля –1, рабочий по уходу за животными – 5.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают:

ООО «Редкинский АПК», ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», ФГБУЗ МСЧ № 57 ФМБА, детские сады и ХШМиЮ г. Конаково, АО «Агрофирма «Дмитрова Гора», ООО «Долина Иволга», ООО «Либерти», ООО «Конаково Менеджмент».

Информацию о ситуации на рынке труда Тверской области, вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях можно получить на Всероссийском информационном портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru), а также на портале службы занятости населения Тверской области, который расположен по адресу www.depzan.tver.ru или тверская-область-занятость.рф.

Областной банк вакансий с предоставлением жилья доступен любому пользователю портала.

Банк данных сформирован из вакансий от различных центров занятости области, в которых работодатели готовы принять на работу соискателей из других районов области с предоставлением им жилья.

Дополнительную информацию можно получить в кабинетах №№ 2 и 5 Центра занятости населения Конаковского района.