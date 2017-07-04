Ситуация на рынке труда

Тверская обл. г. Конаково,
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В Конаковском районе по состоянию на 1 апреля уровень безработицы составил 0,48 процента, коэффициент напряженности на рынке труда - 0,41. За содействием в трудоустройстве обратились 206 человек, из них 158 - безработных.
В числе безработных:
- женщины - 73,4 процента;
- молодежь в возрасте 16 - 29 лет – 22,1 процента;
- инвалиды - 9,5 процента;
- жители сельской местности – 24,7 процента.
Заявлено 386 вакансий, из них для ИТР и служащих - 184 единицы, по рабочим профессиям – 200.
Высока потребность в специалистах и рабочих:
- здравоохранение – 18 вакансий, в числе наиболее востребованных профессий медицинская сестра - 4, врач – 1, рентген-лаборант – 1;
- образование и воспитание – 12 вакансий, в том числе воспитатель - 5, повар – 1, секретарь руководителя – 2;
- гостиницы, туризм – 39 вакансий, в том числе охранник – 2, бармен – 2, повар – 7;
- сельское хозяйство - 39 вакансий, в том числе агроном – 1, водитель автомобиля –1, рабочий по уходу за животными – 5.
Наибольшую потребность в кадрах испытывают:
ООО «Редкинский АПК», ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», ФГБУЗ МСЧ № 57 ФМБА, детские сады и ХШМиЮ г. Конаково, АО «Агрофирма «Дмитрова Гора», ООО «Долина Иволга», ООО «Либерти», ООО «Конаково Менеджмент».
Информацию о ситуации на рынке труда Тверской области, вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях можно получить на Всероссийском информационном портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru), а также на портале службы занятости населения Тверской области, который расположен по адресу www.depzan.tver.ru или тверская-область-занятость.рф.
Областной банк вакансий с предоставлением жилья доступен любому пользователю портала.
Банк данных сформирован из вакансий от различных центров занятости области, в которых работодатели готовы принять на работу соискателей из других районов области с предоставлением им жилья.
Дополнительную информацию можно получить в кабинетах №№ 2 и 5 Центра занятости населения Конаковского района.