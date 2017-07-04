Среда обитания

ПОДСОХНЕТ - ПОСМОТРИМ



В Конакове на улице Александровка напротив храма Анна Кашинской ночью застряла машина. В темноте водитель, не знакомый с особенностями местного благоустройства, невзирая на ограждения и знаки, решил проехать там, где лучше это делать на БТР. В результате машина плотно села, а водитель ушел, видимо, за подмогой. Утром шедшие на работу жители могли наблюдать красную «ауди» посреди рыжей грязи.

Место это таким стало постепенно. Еще в новогодние праздники там образовалась утечка воды. Текло всю зиму. В канун Крещения ехидные прохожие интересовались, можно ли совершать омовения в луже напротив храма? Вода там чистая, водопроводная. Как немного потеплело, приехала техника и все разрыла. Утечка была устранена. Ремонтники огородили разрытое место, поставили знак и стали ждать лучших времен.

Но наш народ, как муравьи – им и направление будет дорогой, если они привыкли там ездить. Упорные автомобилисты проложили свою трассу в объезд огороженного участка. И размесили там грунт до состояния деревенской дороги в период паводка. Терпеливые ремонтники огородили и там, но машины попытались протиснуться впритирку к стенам храма. Снова огородили. Улица Александровка стала выглядеть, как блокпост неподалеку от передовой. Машины стали объезжать проблемное место дворами.

Обслуживающая организация уверила, что дорожное полотно там будет восстановлено, как только установится устойчивая теплая и сухая погода. Сейчас делать что-либо в этом месте смысла нет. Хочется верить, что Александровка снова станет проезжей улицей и, пользуясь случаем, на ней проложат новый асфальт, оборудуют тротуары и, может быть, даже посадят зеленые насаждения. Весеннее благоустройство не за горами…

А вот наш читатель Иван Егоров с ул. Комсомольской, что в старой части города, пожаловался, что на их улицах по весне все размывает и без аварий. Особо не надеясь на твердое покрытие проезжей части, жители просят хотя бы деревянные мостки проложить, чтобы ходить можно было. В прошлые годы, помнится, был хороший опыт приведения подобных дорог в порядок с помощью асфальтовой крошки, которая остается от капитального ремонта дорог со снятием старого слоя.

Материал этот дешев, ложится хорошо и довольно сносно выполняет функцию твердого покрытия при бюджетном ремонте дорог. В этом году будет начат ремонт трассы от «ленинградки» до г. Конаково. Было бы здорово весь снятый асфальт потратить на нужды таких улиц, как Комсомольская. Как вам такое предложение?

Кирилл НОВИКОВ.