ЦОД В УДОМЛЕ ЗАРАБОТАЕТ ЛЕТОМ

Первую очередь центра обработки и хранения данных в Удомле планируется сдать в июне

Строительство центра обработки и хранения данных (ЦОД) рядом с Калининской АЭС в Удомле завершено на 80%. Это и другие направления сотрудничества Правительства Тверской области и концерна «Росэнергоатом» обсудили Губернатор Игорь Руденя и гендиректор компании Андрей Петров.

ЦОД предназначен для хранения, обработки и распространения информации. Он должен стать крупнейшим дата-центром в стране, что позволит Верхневолжью войти в число лидеров в сфере информационных коммуникаций России. В сентябре прошлого года Игорь Руденя посетил строительную площадку центра.

Глава региона отметил: в Тверской области ведётся работа по увеличению объёмов и качества электронного документооборота.

«Рассматривается проект по развитию информационных технологий в Тверской области, в том числе, в Правительстве региона. Мы заинтересованы в активном росте предоставления услуг в электронном виде», — обозначил Игорь Руденя.

По словам Андрея Петрова, «Росэнергоатом» может предложить ресурсы ЦОД для нужд тверского региона.

«Мы собираемся сдать первую очередь дата-центра в июне текущего года. Если есть такая потребность, мы готовы предоставить его мощности для Тверской области», — сообщил Андрей Петров.

Речь на встрече шла также о повышении качества энергоснабжения в регионе. Обособленное подразделение дочерней компании «Росэнергоатома» АО «АтомЭнергоСбыт» — «ТверьАтомЭнергоСбыт» — является гарантирующим поставщиком электричества на территории Тверской области. Игорь Руденя напомнил, что сейчас в регионе создается прозрачная система расчетов за потребленные энергоресурсы.

«Мы проводим большую работу по повышению эффективности взаимодействия с энерго- и теплоснабжающими компаниями. Создан единый расчётный кассовый центр — ЕРКЦ, целью которого является повышение платёжной дисциплины и сокращение времени перевода средств от потребителя до поставщика энергоресурсов», — сказал Игорь Руденя.

С поставщиками ведутся переговоры относительно модернизации системы электроснабжения и повышения уровня энергоэффективности, добавил Губернатор.

Глава «Росэнергоатома» подтвердил готовность компании взаимодействовать с Правительством региона и в дальнейшем.

«Нас интересует совместная работа по развитию энергетического сектора Тверской области», — подчеркнул Андрей Петров.

Пресс-служба Правительства Тверской области.