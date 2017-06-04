206 МИЛЛИОНОВ НА ДОРОГИ - ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Более 206 млн рублей из федерального бюджета дополнительно направят на развитие дорожной сети Тверской области

В 2017 году в бюджет Тверской области из федеральной казны поступит дополнительно более 206 млн рублей на развитие дорожного хозяйства. Деньги будут направлены на ремонт и увеличение пропускной способности сети автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России». В общей сложности между 49 регионами постановлением Правительства РФ распределено 10 млрд рублей.

«Для нас очень важно, чтобы и федеральные, и областные, и муниципальные дороги были одинаково хорошего качества. Тогда это будет правильная концепция», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Основное внимание при формировании плана ремонтных работ нужно уделять маршрутам, которые задействованы в транспортном обслуживании населения, в частности, школьных перевозках, считает глава региона.

С учётом дополнительных поступлений, в 2017 году финансирование дорожной отрасли Тверской области составит порядка 7,8 млрд рублей. Ожидается, что в порядок приведут более 300 километров дорог с высокой интенсивностью движения и большим социально-экономическим значением.

Пресс-служба Правительства Тверской области.