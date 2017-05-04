ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ - БЕЗ ПРОБЛЕМ

В Тверской области за три года ликвидируют очередь на получение жилищной субсидии для молодых семей

В Тверской области на получение жилищной субсидии претендуют более 600 молодых семей. Региональная власть готова ликвидировать очередь в течение трех лет. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги заседания областного Правительства, где обсуждался этот вопрос.

Глава региона обозначил, что предоставить жилищный сертификат всем претендентам возможно за счет увеличения объемов финансирования программы по обеспечению жильем молодых семей.

«Мы найдем деньги на эти цели. Важно, чтобы молодежь оставалась жить на тверской земле. От этого зависят перспективы региона. Представьте расчеты по возможности ликвидации этой очереди», – поручил Игорь Руденя заместителю Председателя Правительства Андрею Белоцерковскому.

Губернатор также отметил, что реализация программы должна вестись с учетом экономической ситуации в муниципалитетах, нужно поддерживать нужно районы с невысокой динамикой. Кроме того, по мнению главы региона, необходимо рассмотреть возможность снижения финансовой нагрузки на территории. В этом году процент софинансирования программы для муниципалитетов уже уменьшен с 54% до 43%.

По мнению руководителя совета муниципальных образований Тверской области Николая Баранника, усиленная поддержка со стороны области позволит расширить масштабы участия районов в решении вопроса обеспечения жильем молодых семей.

Общий объем финансирования программы в текущем году составляет 50,1 млн рублей. Федеральная субсидия - 18,3 млн рублей, что на 5 млн рублей больше, чем в прошлом году. Средства региональной казны увеличены вдвое и составляют 10 млн рублей. Из местных бюджетов на решение жилищных вопросов молодежи направят 21,8 млн рублей.

В этом году субсидии распределяются между 19 муниципальными образованиями региона. Поддержку получат 75 молодых семей. Лидером по количеству заявок стал Удомельский городской округ, где жилищный сертификат получат 17 семей.

Самой многочисленной молодой семьей в Тверской области станет семья из шести человек из Лихославльского района, которой будет предоставлен жилищный сертификат на 1 млн рублей.

В среднем размер жилищной субсидии для молодой семьи из трех человек в 2017 году составит порядка 600 тыс. рублей.

Программа обеспечения жильем молодых семей реализуется в регионе с 2007 года. За это время мерой государственной поддержки воспользовались более 150 семей Верхневолжья.

Основные категории получателей жилищного сертификата – сельские учителя, работники сферы культуры, коммунального хозяйства, рабочие. По статистике, 98% из тех, кто приобрел жилье по программе, остались жить и работать на территории того муниципалитета, где была предоставлена данная социальная выплата.

Пресс-служба Правительства Тверской области.