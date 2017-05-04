"ТВЕРСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ": КНИГИ О ЛУЧШИХ ЛЮДЯХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Правительство Тверской области поддержит издание книг о выдающихся людях Верхневолжья
В Тверской области продолжится реализация издательского проекта
«Тверская родословная». Решение об этом принято на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.
Суть проекта – издание книг, материалов и поэтических сборников тверских авторов о выдающихся уроженцах тверского края, а также людей, внесших большой вклад в развитие региона.
По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация проекта будет способствовать сохранению традиционных культурных ценностей, воспитанию у жителей патриотических чувств.
Средства на эти цели предусмотрены в бюджете области. Деньги будут распределяться на конкурсной основе. Книги, изданные в рамках проекта в текущем году, передадут муниципальным и государственным библиотекам области.
Отбор рукописей будет осуществляться экспертным советом, который возглавит заместитель Председателя Правительства региона, курирующий вопросы культуры.
Проект «Тверская родословная» реализуется в Верхневолжье по инициативе Общественной палаты Тверской области. С 2010 по 2014 годы было издано 9 книг.
Пресс-служба Правительства Тверской области.