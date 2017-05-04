"ТВЕРСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ": КНИГИ О ЛУЧШИХ ЛЮДЯХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Правительство Тверской области поддержит издание книг о выдающихся людях Верхневолжья

В Тверской области продолжится реализация издательского проекта

«Тверская родословная». Решение об этом принято на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Суть проекта – издание книг, материалов и поэтических сборников тверских авторов о выдающихся уроженцах тверского края, а также людей, внесших большой вклад в развитие региона.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация проекта будет способствовать сохранению традиционных культурных ценностей, воспитанию у жителей патриотических чувств.

Средства на эти цели предусмотрены в бюджете области. Деньги будут распределяться на конкурсной основе. Книги, изданные в рамках проекта в текущем году, передадут муниципальным и государственным библиотекам области.

Отбор рукописей будет осуществляться экспертным советом, который возглавит заместитель Председателя Правительства региона, курирующий вопросы культуры.

Проект «Тверская родословная» реализуется в Верхневолжье по инициативе Общественной палаты Тверской области. С 2010 по 2014 годы было издано 9 книг.

Пресс-служба Правительства Тверской области.