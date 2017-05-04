БУДЕТ СОВРЕМЕННЫЙ ОНКОЦЕНТР

В Тверской области будет построен современный центр диагностики онкозаболеваний

Поликлинику центра ядерной медицины планируется открыть в Тверской области. Строительство диагностического учреждения предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве Правительства региона и ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем». Документ 4 апреля подписали Губернатор Игорь Руденя и глава компании Аркадий Столпнер.

Появление современного центра диагностики онкозаболеваний имеет большое значение для развития высокотехнологичной медицинской помощи в регионе, подчеркнул Губернатор.

«Для Тверской области совершенствование системы раннего выявления и лечения злокачественных образований является одной из важнейших задач в сфере здравоохранения. Реализация проекта позволит пациентам делать в Твери необходимые диагностические исследования, за которыми ранее приходилось ездить в Москву и Санкт-Петербург», — отметил Игорь Руденя.

Одно из отделений МРТ-диагностики «ЛДЦ МИБС» успешно работает в Твери уже более 10 лет и востребовано у жителей Тверской области.

Новая поликлиника объединит передовые методы диагностики онкологических заболеваний, включая позитронно-эмиссионную томографию. Это обеспечит высокое качество исследований и точность постановки диагнозов. Учреждение сможет принимать от 1,5 до 2 тысяч пациентов в год, в том числе, бесплатно по программе ОМС. Ожидаемый объём инвестиций — около 120 млн рублей, заявленный срок реализации проекта — 12-14 месяцев.

По словам Игоря Рудени, Правительство Тверской области готово оказать необходимую поддержку, в частности, в решении вопросов подключения к инженерным сетям.

Подготовку кадров для работы в новом диагностическом центре «ЛДЦ МИБС» планирует вести во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.