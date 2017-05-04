55 МИЛЛИОНОВ - НА СПОРТ

Около 55 млн рублей будет направлено в 2017 году на развитие спортивной инфраструктуры в районах Тверской области

Муниципальные образования Тверской области получат субсидии из региональной казны на установку 13 плоскостных спортивных сооружений, 27 комплектов уличных тренажеров, а также на укрепление материально-технической базы 46 спортивных школ. Вопрос рассмотрели на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

На установку плоскостных спортивных сооружений будет направлено 29, 6 млн рублей. Еще 11,5 млн рублей – на их оборудование комплектами уличных тренажеров.

«С учетом опыта прошлых лет выбираем такие плоскостные сооружения, которые подходят нам по формату и соответствуют природно-климатическим условиям. Софинансирование муниципалитетов позволит выполнить эту работу в большем объеме, чем раньше», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Субсидии будут распределяться по результатам конкурса. При рассмотрении заявок учтут потребность муниципалитетов в появлении данных объектов, возможности софинансирования. Предварительно о своем желании участвовать в программе заявили 35 муниципальных образований. Среди наиболее активных - сельские поселения Конаковского и Калининского районов.

Впервые за последние годы серьезное внимание будет уделено укреплению материально-технической базы муниципальных спортивных школ. На это в областном бюджете предусмотрено 13,8 млн рублей. Средства направят на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Данная мера направлена на поддержку детско-юношеского спорта и создание условий для его развития.

Пресс-служба Правительства Тверской области.