ДЕТСКИЙ САД БУДЕТ ОТКРЫТ

В поселке Хотилово Бологовского района будет создан единый образовательный комплекс, который объединит школу, детский сад и ряд спортивных объектов. Вопрос обсуждался сегодня, 4 апреля, на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Решение о возведении детского сада в Хотилово было принято Игорем Руденей в апреле прошлого года после посещения местного дошкольного учреждения, расположенного в приспособленном помещении жилого дома.

Строительство объекта поддержала компания «Роснефть», с которой Правительство Тверской области подписало соглашение о сотрудничестве.

«К 1 сентября сад должен быть готов к работе. Это касается здания и помещений учреждения, а также лицензирования и формирования штата сотрудников», – обозначил Игорь Руденя в ходе сегодняшнего совещания.

Как сообщил глава Бологовского района Александр Козлов, сейчас в детском саду ведется внутренняя отделка, подключение к электроснабжению.

При наступлении подходящих погодных условий начнутся работы по обустройству наружных сетей.

Помимо детского сада на 100 мест в проекте заложено строительство двухэтажного здания с бассейном и дополнительными помещениями для занятий. Также предусмотрен капитальный ремонт фасадов и кровли расположенной рядом школы. В образовательный комплекс включены спортивные объекты: поле для мини-футбола, игровая площадка. На совещании обсуждался вопрос создания спортзала, который смогут посещать жители поселка Хотилово.

Игорь Руденя отметил: работы на всех объектах должны вестись под строгим контролем ответственных ведомств. Особое внимание, по мнению главы региона, должно быть уделено подбору грамотных специалистов – педагогов, воспитателей и руководителя учреждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.