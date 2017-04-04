В Тверской области стартовал благотворительный марафон «Народный Спас»

по сбору средств на строительство Спасо-Преображенского собора

4 апреля в Твери по инициативе Губернатора Игоря Рудени стартовал марафон «Народный Спас» по сбору благотворительных взносов на завершение строительства Спасо-Преображенского собора. Дата начала акции выбрана не случайно: в ночь на 4 апреля в 1935 году собор был уничтожен взрывом.

Утром 4 апреля митрополит Тверской и Кашинский Виктор отслужил панихиду в часовне «Всех Тверских Святых» на Соборной площади в Твери, рядом со строящимся собором. В богослужении участвовали Губернатор Игорь Руденя, члены инициативной группы, занимающейся восстановлением храма, прихожане.

Возрождение Спасо-Преображенского собора — это важнейшее событие для духовной жизни Твери, подчеркнул глава региона, открывая сегодняшнее заседание Правительства Тверской области.

«Всем миром мы возвращаем к жизни главный символ тверской земли — храм, заложенный святым благоверным князем Михаилом Тверским. Именно поэтому мы назвали благотворительный марафон «Народный Спас», – сказал Губернатор и предложил жителям Твери и области, коллективам предприятий и организаций внести посильный вклад в общее дело. Игорь Руденя добавил, что перечислит на восстановление собора свою заработную плату за один месяц.

Ожидается, что в ходе марафона «Народный Спас» будут собраны необходимые средства для завершения основных строительных работ.

Напомним, первый Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Святым Благоверным Великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков «Златоверхий Спас» был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли. В советские годы в рамках борьбы с религиозным сознанием собор был уничтожен – взорван в ночь с 3 на 4 апреля 1935 года.

В 2014 году с благословения митрополита Тверского и Кашинского Виктора усилиями благотворительного фонда «Собор» и при поддержке неравнодушных земляков начались работы по воссозданию святыни на прежнем месте. Это событие стало знаком возрождения духовных и нравственных ценностей тверской земли.

Сегодня любой желающий может выразить свою сопричастность к этому важному делу, пожертвовав средства. В часовне «Всех Тверских Святых» на Соборной площади в Твери можно приобрести именные кирпичи и строительные блоки. Есть возможность направить благотворительный взнос безналичным путем, воспользовавшись специальной формой на сайте Тверского Спасо-Преображенского собора www.тверь-собор.рф в разделе «Помочь!!!» или перечислив средства на расчетный счет Тверского регионального благотворительного фонда «Собор».

«Мы верим и надеемся, что восстановление храма не станет долгостроем. Каждый из нас может внести малую лепту, свой кирпичик в это здание», – сказал председатель попечительского совета фонда митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

В ходе благотворительного марафона «Народный Спас» состоятся творческие конкурсы, концерты, просветительские акции и другие события, о которых будет сообщено дополнительно. Итоги планируется подвести в декабре 2017 года.

Реквизиты

Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»:

ИНН 6901024174, КПП 690101001,

р/с 40703810000110000023; Тверской филиал

АБ «РОССИЯ», г.Тверь;

БИК 042809909, к/с 30101810700000000909

с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Пресс-служба Правительства Тверской области.