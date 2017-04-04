БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ

В Тверской области усилят меры по предупреждению природных пожаров

Ход подготовки к пожароопасному периоду на территории Тверской области обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое сегодня, 4 апреля, провел Губернатор Игорь Руденя.

В начале заседания члены Правительства почтили память погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга минутой молчания. После началось рассмотрение вопросов повестки.

Начало пожароопасного периода прогнозируется на вторую декаду апреля. По опыту прошлых лет рост количества возгораний приходится на майские праздники.

«Необходимо повысить эффективность противопожарных мероприятий, сделать главный акцент на профилактике и повышении оперативности реагирования при возникновении пожара», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Для этого главой региона поставлена задача вести эффективный круглосуточный мониторинг ситуации. Он будет производиться как наземными способами, так и с помощью авиапатрулирования, спутникового наблюдения.

Вторая задача – наладить четкую координацию с лесопользователями, арендаторами лесов, операторами свалок, сельхопроизводителями. Будут вестись опашка населенных пунктов, создание минерализованных полос на землях лесного фонда, другие противопожарные мероприятия.

Особое внимание будет уделяться наиболее уязвимым с точки зрения возникновения природных пожаров территориям. Это Бологовский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Калининский, Калязинский, Кимрский, Конаковский районы, Зубцовский, Ржевский, Торжокский районы. Именно здесь в весенне-летний период наблюдается наибольшее количество дачников, отдыхающих. В зоне риска расположено 204 населенных пункта, 20 детских оздоровительных лагерей, 34 садоводческих товарищества.

«На всех территориях важно обеспечить взаимодействие с главами сельских поселений, от которых должна поступать оперативная информация о возгораниях. К 20 апреля должна быть обеспечена полная готовность системы предупреждения и защиты от пожаров населенных пунктов, объектов экономики, лесов и торфяников», - подчеркнул Игорь Руденя.

Торфяные месторождения - территория особой ответственности и внимания. В Тверской области насчитывается 9 таких объектов на общей площади 3,5 тыс. га. Игорь Руденя подчеркнул – в зоне усиленного контроля должны быть те месторождения, где нет лицензированных пользователей. Мониторингом будут также охвачены мусорные полигоны, свалки, особенно в Калининском районе. Это важно для предотвращения задымления областной столиц, отметил Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области.