Дан старт юбилейному конкурсу «100 лучших товаров России»



ФБУ «Тверской ЦСМ» сообщает о начале регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2017 года, который в этом проводится уже в двадцатый раз.

За два десятка лет, что пролетели со дня учреждения этой престижной (безо всякого преувеличения) национальной премии в области качества, сотни и сотни тверских предприятий «встали на ноги», «оперились», научились работать в условиях рынка и создавать продукты, ни в чем не уступающие зарубежным аналогам, а часто - и превосходящие их. Знак «100 лучших товаров России», украшающий упаковку товаров-победителей, - это символ конкурентоспособности нашей страны на мировом рынке, «маркер» качества и безопасности продукции, показатель непрерывного развития и совершенствования.

В этом сезоне Конкурс вступает в свою новую фазу и проходит под девизом «Выбирай лучшее!». Участвовать в нем (по сути - соревноваться за право называться производителем лучших российских товаров и услуг) могут предприятия и организации Российской Федерации любого уровня и различных организационно-правовых форм.

В Конкурсе предусмотрены номинации:

«Продовольственные товары»

«Промышленные товары для населения»

«Продукция производственно-технического назначения»

«Изделия народных и художественных промыслов»

«Услуги для населения»

«Услуги производственно-технического назначения»



Предприятия, показавшие наилучшие результаты на отборочном этапе, смогут претендовать на специальные призы: «Лидер качества», «Вкус качества», «Отличник качества», «Гордость отечества». Товары-победители, впервые выведенные на рынок, смогут претендовать на приз «Новинка года».

Приглашаем к участию всех: малый и средний бизнес, сферу услуг, средства массовой информации, промышленных гигантов, индивидуальных предпринимателей! Подробности, условия участия, номинации, перечень необходимых для участия документов – на сайте ФБУ «Тверской ЦСМ» http://www.tverstandart.ru/index.php/konkursi .



Трейлер регионального этапа конкурса можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=PV5N2IcARW4

Заявку необходимо подать до 15 мая 2017 года. Региональный этап пройдет в июне - июле 2017 года, федеральный этап - осенью 2017 года. Подведение итогов традиционно состоится в ноябре в рамках Всероссийской недели качества.