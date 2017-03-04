КОРОВКИ ПРИБЫЛИ В РУЧЬИ

posted by Максим Малахов on пн, 04/03/2017 - 17:51

Новый молочный комплекс КРС: пополнение из Голландии

 

Новый молочный комплекс КРС (принадлежит ГК «АгроПромкомплектация»), расположенный в деревне Ручьи Тверской области Конаковского района, пополнился поголовьем высокопродуктивных коров голштино-фризской породы из Голландии.

 

«В марте прошел важный этап заполнения нового комплекса КРС племенным поголовьем молочного скота, - рассказывает директор филиала «Дмитрогорское молоко» АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Александр Сайков. - Мы завезли 696 голов нетелей, которые обладают хорошим генетическим потенциалом и в скором будущем станут частью дойного стада.  На текущий момент общее поголовье на новом молочном комплексе «АгроПромкомплектации» составляет 2983 голов».

Расчетная производственная мощность молочного комплекса в д. Ручьи составляет 6 000 голов КРС.

 

Департамент по связям с общественностью ГК "АгроПромкомплектация"

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